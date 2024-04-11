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"Шахеди" дісталися заходу — які області "почервоніли"

11 квітня 2024 02:26
оновлено: 03:00
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Інна Буряк
редактор
"Шахеди" дісталися заходу — які області "почервоніли"
Ударний безпілотник летить у вечірньому небі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 11 квітня розповсюдилась ще на низку областей, зокрема, "почервоніли" Житомирська, Хмельницька, Черкаська та інші. Таким чином, ударні безпілотники долетіли до заходу.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські військові подали оновлену інформацію щодо переміщення ударних БпЛА в Україні. Згідно з повідомленням, більшість "шахедів" прямують на захід:

  • з Дніпропетровської області в напрямку Полтавської;
  • з Миколаївської в північно-західному напрямку;
  • зі східної частини Кіровоградської області в західному напрямку;
  • на межі Черкаської та Київської областей в західному напрямку;
  • у східних та південних частинах Вінницької області в західному напрямку;
  • на межі Вінницької та Житомирської областей в західному напрямку;
  • в Харківській області в північно-західному напрямку.
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі вже більшість областей України охопила повітряна тривога. Загроза "шахедів" зберігається для всіх "червоних" областей.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 11 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:58. Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк закликав мешканців області перебувати в укриттях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка

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