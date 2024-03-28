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Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах

28 марта 2024 23:38
обновлено: 23:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах
Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: PIxabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Черкассах раздались взрывы. Над городом кружат иранские ударные беспилотники-камикадзе Shahed-136.

Об этом информируют мониторинговые каналы.

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Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах - фото 1
Источник: Telegram

В то же время в Воздушных силах информируют о дроновой угрозе для Канева. Беспилотники вторглись в воздушное пространство из Полтавской и Киевской областей.

Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах - фото 2
Источник: Telegram

О взрывах в городе также заявляют корреспонденты "Суспільного мовлення".

Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах - фото 3
Источник: Telegram

Также, по предварительному сообщению мониторинговых каналов, общее количество иранских беспилотников в украинском небе уменьшилось наполовину (около 20 единиц).

Напомним, ранее было громко в Киевской области: силы ПВО пытались нейтрализовать часть БПЛА.

В то же время, днем также было громко на востоке страны: мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе.

В Одессе тоже было неспокойно: утром на город налетели авиаракеты Х-59 "Овод".

взрыв
Украина
Черкассы
дрон Шахид-136
война в Украине

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