Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах

Взрыв в ночном небе. Фото иллюстративное: PIxabay

В Черкассах раздались взрывы. Над городом кружат иранские ударные беспилотники-камикадзе Shahed-136.

Об этом информируют мониторинговые каналы.

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В Черкассах раздались взрывы

Источник: Telegram

В то же время в Воздушных силах информируют о дроновой угрозе для Канева. Беспилотники вторглись в воздушное пространство из Полтавской и Киевской областей.

Источник: Telegram

О взрывах в городе также заявляют корреспонденты "Суспільного мовлення".

Источник: Telegram

Также, по предварительному сообщению мониторинговых каналов, общее количество иранских беспилотников в украинском небе уменьшилось наполовину (около 20 единиц).

Напомним, ранее было громко в Киевской области: силы ПВО пытались нейтрализовать часть БПЛА.

В то же время, днем также было громко на востоке страны: мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе.

В Одессе тоже было неспокойно: утром на город налетели авиаракеты Х-59 "Овод".