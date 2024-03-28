Шахеды над Украиной — взрывы прогремели в Черкассах
В Черкассах раздались взрывы. Над городом кружат иранские ударные беспилотники-камикадзе Shahed-136.
Об этом информируют мониторинговые каналы.
В Черкассах раздались взрывы
В то же время в Воздушных силах информируют о дроновой угрозе для Канева. Беспилотники вторглись в воздушное пространство из Полтавской и Киевской областей.
О взрывах в городе также заявляют корреспонденты "Суспільного мовлення".
Также, по предварительному сообщению мониторинговых каналов, общее количество иранских беспилотников в украинском небе уменьшилось наполовину (около 20 единиц).
Напомним, ранее было громко в Киевской области: силы ПВО пытались нейтрализовать часть БПЛА.
В то же время, днем также было громко на востоке страны: мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о взрывах в городе.
В Одессе тоже было неспокойно: утром на город налетели авиаракеты Х-59 "Овод".
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