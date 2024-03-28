Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах

Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: PIxabay

В Черкасах пролунали вибухи. Над містом кружляють іранські ударні безпілотники-камікадзе Shahed-136.

Про це інформують моніторингові канали.

Читайте також:

В Черкасах пролунали вибухи

Джерело: Telegram

Водночас в Повітряних силах інформують про дронову загрозу для Канева. Безпілотники вдерлися у повітряний простір з Полтавської та Київської областей.

Джерело: Telegram

Про вибухи в місті також заявляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

Джерело: Telegram

Також за попереднім повідомленням моніторингових каналів, загальна кількість іранських безпілотників в українському небі зменшилася наполовину (близько 20 одиниць).

Нагадаємо, раніше було гучно у Київській області: сили ППО намагалися нейтралізувати частину БПЛА.

Водночас вдень також було гучно на сході країни: мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у місті.

В Одесі теж було неспокійно: зранку на місто налетіли авіаракети Х-59 "Ґедзь".