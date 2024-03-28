Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах
В Черкасах пролунали вибухи. Над містом кружляють іранські ударні безпілотники-камікадзе Shahed-136.
Про це інформують моніторингові канали.
В Черкасах пролунали вибухи
Водночас в Повітряних силах інформують про дронову загрозу для Канева. Безпілотники вдерлися у повітряний простір з Полтавської та Київської областей.
Про вибухи в місті також заявляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
Також за попереднім повідомленням моніторингових каналів, загальна кількість іранських безпілотників в українському небі зменшилася наполовину (близько 20 одиниць).
Нагадаємо, раніше було гучно у Київській області: сили ППО намагалися нейтралізувати частину БПЛА.
Водночас вдень також було гучно на сході країни: мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у місті.
В Одесі теж було неспокійно: зранку на місто налетіли авіаракети Х-59 "Ґедзь".
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