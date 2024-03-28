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Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах

28 березня 2024 23:38
оновлено: 23:51
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Ілля Рябінін
редактор
Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах
Вибух у нічному небі. Фото ілюстративне: PIxabay
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Черкасах пролунали вибухи. Над містом кружляють іранські ударні безпілотники-камікадзе Shahed-136.

Про це інформують моніторингові канали.

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Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах - фото 1
Джерело: Telegram

Водночас в Повітряних силах інформують про дронову загрозу для Канева. Безпілотники вдерлися у повітряний простір з Полтавської та Київської областей.

Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах - фото 2
Джерело: Telegram

Про вибухи в місті також заявляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

Шахеди над Україною — вибухи пролунали у Черкасах - фото 3
Джерело: Telegram

Також за попереднім повідомленням моніторингових каналів, загальна кількість іранських безпілотників в українському небі зменшилася наполовину (близько 20 одиниць). 

Нагадаємо, раніше було гучно у Київській області: сили ППО намагалися нейтралізувати частину БПЛА. 

Водночас вдень також було гучно на сході країни: мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про вибухи у місті. 

В Одесі теж було неспокійно: зранку на місто налетіли авіаракети Х-59 "Ґедзь". 

вибух
Україна
Черкаси
дрон Шахід-136
війна в Україні

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