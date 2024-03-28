На Київщині пролунали вибухи — ППО нейтралізує "шахеди"

Мобільна група ППО вистежує політ Shahed-136. Фото ілюстративне: Анатолій Штефан/Twitter

У Київській області пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по безпілотниках Shahed-136.

Про це інформує Київська ОВА.

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На Київщині пролунали вибухи

Чиновники закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Джерело: Telegram

Станом на 23:20 повітряна тривога охопила майже половину України. За повідомленням моніторингових каналів, у повітрі перебувають близько 40 ударних безпілотників.

Джерело: alerts.in.ua

Нагадаємо, раніше в області оголосили повітряну тривогу через ризик нальоту іранських дронів-камікадзе.

Раніше загроза від ударних БпЛА спостерігалася в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.

Незадовго до цього безпілотники загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям.

Кошмарили "шахеди" і Одесу: в місті повідомлялося про роботу засобів ППО.