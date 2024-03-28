На Київщині пролунали вибухи — ППО нейтралізує "шахеди"
У Київській області пролунали вибухи. Повідомляється про роботу сил ППО по безпілотниках Shahed-136.
Про це інформує Київська ОВА.
На Київщині пролунали вибухи
Чиновники закликають залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Станом на 23:20 повітряна тривога охопила майже половину України. За повідомленням моніторингових каналів, у повітрі перебувають близько 40 ударних безпілотників.
Нагадаємо, раніше в області оголосили повітряну тривогу через ризик нальоту іранських дронів-камікадзе.
Раніше загроза від ударних БпЛА спостерігалася в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Незадовго до цього безпілотники загрожували Сумській, Харківській та Донецькій областям.
Кошмарили "шахеди" і Одесу: в місті повідомлялося про роботу засобів ППО.
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