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"Еще больше — в пути": Дания передала Украине первые танки Leopard

8 сентября 2023 22:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Еще больше — в пути": Дания передала Украине первые танки Leopard
Инструкторы из Дании тренируют украинских танкистов в Германии. Фото: Nora Stone / Defense
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Дания передала нашему государству уже десять танков Leopard 1A5. По словам командующего Сухопутными силами Дании генерал-майора Арпе Нильсена, "еще больше — в пути".

Об этом сообщили в пресс-службе Вооруженных сил Дании.

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По его словам, в Дании решили отправить в Германию своих лучших инструкторов, чтобы учить танкистов из Украины.

"Независимо от того, готовим ли мы датчан или украинцев, качество должно быть одинаково высоким. Понятно, что у нас нет столько времени, потому что важно, чтобы они вернулись в Украину и смогли помочь своим товарищам в защите Украины. Но они очень мотивированы и хорошо умеют слушать, поэтому мы легко можем хорошо снарядить их для предстоящей битвы", — заверил начальник штаба бронетанкового батальона майор Ким Фонсека.

Поддержка страны

Ранее генеральный прокурор Андрей Костин показал премьер-министру Дании Мэтте Фредериксен места российских военных преступлений в Буче. Глава датского правительства возложила цветы на могилы замученных до смерти людей.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Королевства Дания, генералом Флеммингом Лентфером. Главной темой были истребители F-16.

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