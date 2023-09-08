"Ще більше — у дорозі": Данія передала Україні перші танки Leopard
Данія передала нашій державі вже десять танків Leopard 1A5. За словами командувача Сухопутних сил Данії генерал-майора Арпе Нільсена, "ще більше — у дорозі".
Про це повідомили у пресслужбі Збройних сил Данії.
Найкращі інструктори для українських воїнів
За його словами, в Данії вирішили відправити до Німеччини своїх найкращих інструкторів, аби навчати танкістів з України.
"Незалежно від того, чи готуємо ми данців чи українців, якість має бути однаково високою. Зрозуміло, що ми не маємо стільки часу, бо важливо, щоб вони повернулися в Україну та змогли допомогти своїм товаришам у захисті України. Але вони дуже мотивовані та добре вміють слухати, тому ми легко можемо добре спорядити їх для майбутньої битви", — запевнив начальник штабу бронетанкового батальйону майор Кім Фонсека.
Підтримка країни
Раніше генеральний прокурор Андрій Костін показав прем'єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен місця російських воєнних злочинів у Бучі. Голова данського уряду поклала квіти на могили замучених до смерті людей.
Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія, генералом Флеммінгом Лентфером. Головною темою були винищувачі F-16.