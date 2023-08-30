Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Залужний провів переговори з начальником Штабу оборони Данії щодо F-16 arrow

Залужний провів переговори з начальником Штабу оборони Данії щодо F-16

30 серпня 2023 21:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Залужний провів переговори з начальником Штабу оборони Данії щодо F-16
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: "Радіо Свобода"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером. Головною темою були винищувачі F-16.

Про це Валерій Залужний розповів у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Розмова Залужного з Лентфером

"У фокусі — навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", — розповів Залужний.

За його словами, вони домовилися з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування та ремонту F-16 в Україні.

Залужний подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 винищувачів F-16 та всебічну підтримку в боротьбі проти російських окупантів.

null
Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив американським представникам, що ЗСУ знаходяться на порозі прориву у ході контрнаступу. У США вважають, що для України ще не пізно досягти успіху. 

Також ми писали, що 15 серпня, Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з вищими офіцерами з США та Великої Британії. На перемовинах, зокрема, йшлося про співпрацю у військовій сфері. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз