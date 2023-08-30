Залужний провів переговори з начальником Штабу оборони Данії щодо F-16

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: "Радіо Свобода"

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером. Головною темою були винищувачі F-16.

Про це Валерій Залужний розповів у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Залужного з Лентфером

"У фокусі — навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки", — розповів Залужний.

За його словами, вони домовилися з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою для забезпечення обслуговування та ремонту F-16 в Україні.

Залужний подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 винищувачів F-16 та всебічну підтримку в боротьбі проти російських окупантів.

Допис Залужного. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив американським представникам, що ЗСУ знаходяться на порозі прориву у ході контрнаступу. У США вважають, що для України ще не пізно досягти успіху.

Також ми писали, що 15 серпня, Верховний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з вищими офіцерами з США та Великої Британії. На перемовинах, зокрема, йшлося про співпрацю у військовій сфері.