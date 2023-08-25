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Еще две страны присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности Украины

25 августа 2023 22:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Еще две страны присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности Украины
Мировые лидеры вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак с помощью эмодзи рассказал, что еще две страны присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности нашего государства. Этими странами являются Словения и Черногория.

Соответствующее заявление Ермак опубликовал в Telegram.

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Так, Андрей Ермак воспользовался тремя символами — флагом Словении, Черногории и рукопожатием, и прикрепил к этому декларацию Большой семерки. Можно догадаться, что таким образом руководитель ОП также благодарит эти государства за поддержку нашей страны в такое трудное время.

Таким образом, к документу в поддержку Украины присоединилось уже 27 стран.

Источник: t.me/ermaka2022

Напомним, что Словения присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство страны и премьер-министра Роберта Голоба.

Также мы писали, что официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.

Добавим, что правительство Латвии поддержало присоединение к декларации стран G7 относительно долгосрочной поддержки Украины.

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