Еще две страны присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности Украины
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак с помощью эмодзи рассказал, что еще две страны присоединились к декларации G7 о гарантиях безопасности нашего государства. Этими странами являются Словения и Черногория.
Соответствующее заявление Ермак опубликовал в Telegram.
Что именно обнародовал руководитель ОП
Так, Андрей Ермак воспользовался тремя символами — флагом Словении, Черногории и рукопожатием, и прикрепил к этому декларацию Большой семерки. Можно догадаться, что таким образом руководитель ОП также благодарит эти государства за поддержку нашей страны в такое трудное время.
Таким образом, к документу в поддержку Украины присоединилось уже 27 стран.
Напомним, что Словения присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины. Президент Владимир Зеленский поблагодарил правительство страны и премьер-министра Роберта Голоба.
Также мы писали, что официальная София готова присоединиться к декларации стран "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины. Соответствующее решение приняло правительство Болгарии.
Добавим, что правительство Латвии поддержало присоединение к декларации стран G7 относительно долгосрочной поддержки Украины.