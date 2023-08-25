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Ще дві країни долучилися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України

25 серпня 2023 22:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ще дві країни долучилися до декларації G7 щодо гарантій безпеки України
Світові лідери поруч із Президентом України Володимиром Зеленським. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак за допомогою емоджі розповів, що ще дві країни долучилися до декларації G7 щодо гарантій безпеки нашої держави. Цими країнами є Словенія та Чорногорія.

Відповідну заяву Єрмак опублікував у Telegram.

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Так, Андрій Єрмак скористався трьома символами — прапором Словенії, Чорногорії та потиском рук, і прикріпив до цього декларацію Великої сімки. Можна здогадатись, що таким чином керівник ОП також дякує цим державам за підтримку нашої країни в такий скрутний час.

Таким чином, до документа в підтримку України приєдналося вже 27 країн. 

Джерело: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, що Словенія приєдналася до декларації G7 щодо безпекових гарантій для України. Президент Володимир Зеленський подякував уряду країни та прем'єр-міністру Роберту Голобу.

Також ми писали, що офіційна Софія готова долучитися до декларації країн "Великої сімки" щодо підтримки гарантій безпеки для України. Відповідне рішення ухвалив уряд Болгарії.

Додамо, що уряд Латвії підтримав приєднання до декларації країн G7 щодо довгострокової підтримки України. 

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