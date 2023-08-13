Еще один четвероногий "защитник": бойцы показали военного кота "Сметану"

Военный кот "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine

Кот на псевдо "Сметана" является самым милым "защитником" северных рубежей Украины. Он стал неотъемлемой частью отряда наших пограничников.

Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел.

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"Котик на псевдо "Сметана" является милейшим "защитником" северных рубежей Украины. Он — неотъемлемая часть отряда наших пограничников. Однажды хвостатый прибился к ребятам, которые несут службу на позициях. С тех пор и заботится о моральном духе бойцов", — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что псевдо "Сметана" кот получил от пограничников, когда однажды не удержался перед соблазном и съел сметану из открытой банки. Тогда и не стали коту подбирать другое имя.

"Достойная компания "Шайбе" и "Патрону"", — отметили в министерстве.

Военный кот "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine

Военный кот "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine 1/2 _ 2

Напомним, в июне этого года пес Патрон вместе со своими коллегами из ГСЧС участвовал в разминировании в районе Балаклеи, где попал под обстрел. От опасности собаку спас его хозяин.