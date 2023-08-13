Ще один чотирилапий "захисник": бійці показали військового кота "Сметану"

Військовий кіт "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine

Кіт на псевдо "Сметана" є наймилішим "захисником" північних рубежів України. Він став невід'ємною частиною загону наших прикордонників.

Про це розповили в Міністерстві внутрішніх справ.

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"Котик на псевдо "Сметана" є наймилішим "захисником" північних рубежів України. Він — невід'ємна частина загону наших прикордонників. Одного дня хвостатий прибився до хлопців, які несуть службу на позиціях. Відтоді й піклується про моральний дух бійців", — йдеться у повідомленні.

В МВС розповіли, що псевдо "Сметана" кіт отримав від прикордонників, коли одного разу не втримався перед спокусою та зʼїв сметану із відкритої банки. Тоді й не стали коту підбирати інше ім‘я.

"Гідна компанія "Шайбі" й "Патрону"", — наголосили в міністерстві.

Військовий кіт "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine

Військовий кіт "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine 1 / 2

Нагадаємо, у червні цього року пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії, де потрапив під обстріл. Від небезпеки собаку врятував його хазяїн.