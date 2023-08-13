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Ще один чотирилапий "захисник": бійці показали військового кота "Сметану"

13 серпня 2023 18:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ще один чотирилапий "захисник": бійці показали військового кота "Сметану"
Військовий кіт "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Кіт на псевдо "Сметана" є наймилішим "захисником" північних рубежів України. Він став невід'ємною частиною загону наших прикордонників.

Про це розповили в Міністерстві внутрішніх справ

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"Котик на псевдо "Сметана" є наймилішим "захисником" північних рубежів України. Він — невід'ємна частина загону наших прикордонників. Одного дня хвостатий прибився до хлопців, які несуть службу на позиціях. Відтоді й піклується про моральний дух бійців", — йдеться у повідомленні. 

В МВС розповіли, що псевдо "Сметана" кіт отримав від прикордонників, коли одного разу не втримався перед спокусою та зʼїв сметану із відкритої банки. Тоді й не стали коту підбирати інше ім‘я.

"Гідна компанія "Шайбі" й "Патрону"", — наголосили в міністерстві. 

  • Військовий кіт "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine
  • Військовий кіт "Сметана". Фото: t.me/mvs_ukraine
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Нагадаємо, у червні цього року пес Патрон разом зі своїми колегами з ДСНС брав участь у розмінуванні в районі Балаклії, де потрапив під обстріл. Від небезпеки собаку врятував його хазяїн. 

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