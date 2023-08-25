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Еще одной категории украинцев могут дать отсрочку от мобилизации, но есть нюанс

25 августа 2023 14:15
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Мобилизация в Украине — еще одна категория может получить отсрочку, но есть нюанс
Военнообязанный мужчина обновляет данные в территориальном центре. Фото: МОТЦК и СП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. В этот период военнообязанных мужчин, которых ВЛК признала годными и не имеющие отсрочки, и в дальнейшем будут призывать в ряды ВСУ. В то же время еще одну категорию украинцев собираются освободить от военной службы, если будет соблюден один важный нюанс.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №9631, зарегистрированный в парламенте.

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Кто получит отсрочку от мобилизации и какой нюанс

Данный документ будет вносить изменение в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он расширит список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Так, если документ будет принят, отсрочку от мобилизации получат украинские адвокаты.

Однако в документе прописан один важный нюанс, который будут учитывать при предоставлении отсрочки — право будут иметь только те правозащитники, имеющие стаж работы не менее 10 лет или внесенные в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.

 

Какой категории военнообязанных мужчин в Украине хотят дать право на отсрочку
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: МОТЦК и СП

Отсрочка от мобилизации для адвокатов — что говорят авторы закона

По словам авторов этой инициативы, нововведение необходимо поддержать, ведь сейчас в стране отсрочка от мобилизации есть у судей, прокуроров и сотрудников других правоохранительных органов, тогда как у адвокатов — нет.

В таких условиях существует риск нарушения принципа состязательности сторон, ведь может быть представлена сторона обвинения, при этом отсутствует сторона защиты.

"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

 

Мобилизация в Украине еще одна категория может получить отсрочку, но есть нюанс
Документ законопроекта №9631. Фото: itd.rada.gov.ua

Ранее мы сообщали, могут ли вручить повестку военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы писали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.

Также мы рассказывали, что военнообязанным мужчинам могут разрешить отказываться от мобилизации.

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