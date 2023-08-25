Мобилизация в Украине — еще одна категория может получить отсрочку, но есть нюанс

Еще одной категории украинцев могут дать отсрочку от мобилизации, но есть нюанс
В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 15 ноября. В этот период военнообязанных мужчин, которых ВЛК признала годными и не имеющие отсрочки, и в дальнейшем будут призывать в ряды ВСУ. В то же время еще одну категорию украинцев собираются освободить от военной службы, если будет соблюден один важный нюанс.
Об этом свидетельствует соответствующий законопроект №9631, зарегистрированный в парламенте.
Кто получит отсрочку от мобилизации и какой нюанс
Данный документ будет вносить изменение в ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Он расширит список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время всеобщей мобилизации.
Так, если документ будет принят, отсрочку от мобилизации получат украинские адвокаты.
Однако в документе прописан один важный нюанс, который будут учитывать при предоставлении отсрочки — право будут иметь только те правозащитники, имеющие стаж работы не менее 10 лет или внесенные в Реестр адвокатов, оказывающих бесплатную вторичную правовую помощь.
Отсрочка от мобилизации для адвокатов — что говорят авторы закона
По словам авторов этой инициативы, нововведение необходимо поддержать, ведь сейчас в стране отсрочка от мобилизации есть у судей, прокуроров и сотрудников других правоохранительных органов, тогда как у адвокатов — нет.
В таких условиях существует риск нарушения принципа состязательности сторон, ведь может быть представлена сторона обвинения, при этом отсутствует сторона защиты.
"Проект закона разработан с целью обеспечения каждому праву на защиту в условиях военного положения, соблюдения баланса между сторонами обвинения и защиты в ходе судебных процессов и принципа состязательности сторон", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Ранее мы сообщали, могут ли вручить повестку военнообязанному, имеющему отсрочку от мобилизации.
Напомним, мы писали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.
Также мы рассказывали, что военнообязанным мужчинам могут разрешить отказываться от мобилизации.