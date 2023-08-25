Мобілізація в Україні — ще одна категорія може отримати відстрочку, але є нюанс

Військовозобов'язаний чоловік оновлює дані в територіальному центрі. Фото: МОТЦК та СП

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. У цей період військовозобов'язаних чоловіків, яких ВЛК визнала придатними та які не мають відстрочки, й надалі призиватимуть до лав ЗСУ. Водночас ще одну категорію українців збираються звільнити від військової служби, якщо буде дотримано один важливий нюанс.

Про це свідчить відповідний законопроєкт №9631, зареєстрований у парламенті.

Читайте також:

Хто отримає відстрочку від мобілізації, та який є нюанс

Зазначається, що даний документ вноситиме зміну до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Він розширить перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Так, якщо документ буде прийнятий, відстрочку від мобілізації матимуть українські адвокати.

Однак, у документі прописаний один важливий нюанс, який будуть враховувати під час надання відстрочення, — право матимуть лише ті правозахисники, які мають стаж роботи щонайменше 10 років або внесені до Реєстру адвокатів, що надають безкоштовну вторинну правову допомогу.

Військовозобов'язаний оновлює дані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП

Відстрочка від мобілізації для адвокатів — що кажуть автори закону

За словами авторів цієї ініціативи, нововведення необхідно підтримати, адже зараз в країні відстрочку від мобілізації мають судді, прокурори та співробітники інших правоохоронних органів, тоді як у адвокатів — немає.

За таких умов існує ризик порушення принципу змагальності сторін, адже може бути представлена сторона звинувачення, при цьому буде відсутня сторона захисту.

"Проєкт закону розроблено з метою забезпечення кожному права на захист в умовах воєнного стану, дотримання балансу між сторонами звинувачення та захисту під час судових процесів та принципу змагальності сторін", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ законопроєкту №9631. Фото: itd.rada.gov.ua

Раніше ми повідомляли, чи можуть вручити повістку військовозобов'язаному, що має відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, до яких змін слід готуватися з 1 вересня та кого точно заберуть до ЗСУ.

Також ми розповідали, що військовозобов'язаним чоловікам можуть дозволити відмовлятися від мобілізації.