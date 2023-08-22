Мобілізація в Україні 2023 — чи можуть забрати на фронт три мільйони чоловіків

Мобілізація чоловіків в Україні. Фото: president.gov.ua

Другий рік поспіль в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через війну, яку розв'язала росія. Українці в тилу та військові на фронті продовжують працювати над тим, щоб вигнати окупанта з нашої землі й щиро вірять в перемогу.

Чи достатньо ми робимо для цього та чи є необхідність в тотальній мобілізації, розбираємося далі в матеріалі.

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Мобілізація трьох мільйонів чоловіків задля перемоги — що відомо

Нещодавно німецьке видання Welt, посилаючись на думку американського історика, спеціаліста з міжнародних відносин і військової стратегії Едварда Луттвака, заявило, що Україні задля швидкої перемоги необхідно мобілізувати три мільйони чоловіків.

У статті йдеться про те, що населення України складає 30 мільйонів громадян. А щоб здобути перемогу у війні, необхідно мобілізувати 10% від загальної кількості, як це зробив Ізраїль у 1947-48 роках, під час Арабо-ізраїльського конфлікту, який також називають Війною за незалежність Ізраїлю.

"Тільки таким старим добрим способом і з такою чисельністю Збройних сил Україна зможе звільнити свою територію. У війні на виснаження, як це відбувалося в більшості європейських воєн за незалежність", — пише Welt.

Загальна мобілізація в Україні. Фото: Борис Корпусенко

Тотальна мобілізація в Україні — що про це думають українські експерти

Як заявив колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua, подібні заяви про тотальну мобілізацію, про мобілізацію трьох мільйонів українців ніщо інше, як спроба залякати громадян України.

Він упевнений, що над подібними статтями працює російська пропаганда, щоб посіяти в українському суспільстві паніку.

"В лютому 2014 року Росія розпочала гібридну війну проти України. Інформаційна агресія в цій війні є дуже потужною. ІПСОшні історії постійно трапляються, їх генерують відповідні організації військового характеру з території рф. Мета — максимально створити хаос, посіяти панічні настрої в українському суспільстві", — підкреслив Селезньов.

Водночас експерт зазначив, не можна виключати такий варіант подій, коли за зброю доведеться взятися більшості. Проте наразі таких передумов немає.

"Чи можна виключати такий варіант? Абсолютно ні. Але зараз передумов для цього немає. Сумарно 1 млн 300 тис. військовослужбовців Сил оборони виконують бойові завдання", — запевнив Владислав Селезньов.

Своєю чергою військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко запевнив, хоч ЗСУ й потребують людського ресурсу, критичної ситуації немає. Експерт підкреслив, будь-які заяви про нібито провал контрнаступу не відповідають дійсності.

Також політолог Володимир Цибулько в інтерв'ю порталу "Коментарі" заявив, що подібні "поради" західних ЗМІ мобілізувати 10% населення свідчать про необізнаність та застарілі уявлення на рівні фільмів про Другу світову.

Політолог наголосив, що у сучасному світі перемагають не кількістю гармат та бійців, а рівнем військової підготовки та досвіду.

"Перед тим, як озвучувати цифру мобілізації, авторам варто було б хоч трохи вивчити стан залучення української спільноти до цієї війни. Але ж хлопнути якусь дурість завжди безпечніше, ніж закликати уряд давати більше зброї Україні! Інфантилізм авторів у цьому не далекий від інфантилізму німецького суспільства загалом", — резюмував Цибулько.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як переконати військовозобов'язаних українців вступати до лав ЗСУ.

Також ми писали, що в ISW відзначили успіх ЗСУ та пояснили, що відбувається в армії РФ.