Жорин рассказал, что россияне хотят сделать с Харьковом

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Захватить Харьков оккупанты не смогут. Их цель — хорошенько потрепать нервы украинской армии, истощить наших защитников и рассредоточить Силы обороны Украины.

Об этом на своей странице в Telegram написал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

Читайте также:

Впереди лето с тяжелыми боями

По мнению Жорина, Кремль не намерен захватывать Харьков. Бои, которые ведутся на севере области, свидетельствуют о том, что россияне пытаются ослабить ВСУ.

"Усиление давления будет — видим из данных разведки. Но это все равно больше похоже на задачу по рассредоточению наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов. Что касается Сум, то здесь происходит накопление и перебрасывание сил врага. Пока количество говорит об аналогичной задаче — рассредоточение сил украинской армии. Ну, а когда говорят о кадыровцах, то это вообще на какой-то несерьезный тон настраивает", — написал Жорин в Telegram.

Скриншот Telegram/Жорин. Третья штурмовая

По словам военного, в целом ситуация на передовой достаточно сложная. В ближайшее время легче не станет. Впереди — лето с тяжелыми боями.

Напомним, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин резко прокомментировал забастовку дальнобойщиков на трассе Киев — Одесса. Он подчеркнул, что это прямая работа на врага, на которую следует реагировать сразу и жестко. Также Жорин считает, что у Кремля есть очевидные проблемы с бронированной техникой.