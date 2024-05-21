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Що буде з Харковом, як влітку зміниться ситуація на фронті — заява Жоріна

21 травня 2024 01:02
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Жорін розказав, що росіяни хочуть зробити з Харковом
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Telegram/MaksymZhorin
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Захопити Харків окупанти не зможуть. Їх мета — добре потріпати нерви українській армії, виснажити наших захисників та розосередити Сили оборони України. 

Про це на своїй сторінці у Telegram написав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, екскомандир "Азову" Максим Жорін

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Попереду — літо з важкими боями 

На думку Жоріна, Кремль не збирається захоплювати Харків. Бої, які точаться на півночі області, свідчать про те, що росіяни намагаються послабити ЗСУ.  

"Посилення тиску буде — бачимо з даних розвідки. Але це все одно більше схоже на задачу по розтягуванню наших ресурсів, ослабленню сил на інших напрямках та зменшенню наших резервів. Що стосується Сум, то тут відбувається накопичення та перекидання сил ворога. Поки що кількість говорить про аналогічну задачу — відтягування сил української армії. Ну, а коли говорять про кадирівців, то це взагалі на якийсь несерйозний лад налаштовує", — написав Жорін у Telegram.

Заява Жоріна про ситуацію на фронті
Скриншот Telegram/Жорін. Третя штурмова

За словами військового, в цілому ситуація на передовій досить складна. Найближчим часом легше не стане. Попереду — літо з важкими боями. 

Нагадаємо, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін різко прокоментував страйк далекобійників на трасі Київ — Одеса. Він наголосив, що це пряма робота на ворога, на яку потрібно реагувати одразу і жорстко. Також Жорін вважає, що у Кремля очевидні проблеми з броньованою технікою.

війна
російські війська
Харків
Суми
Максим Жорін
ситуація на фронті

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