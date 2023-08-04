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Что ждет оккупантов в Украине: в сети предупредили россиян об ужасных последствиях

4 августа 2023 18:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Что ждет оккупантов в Украине: в сети предупредили россиян об ужасных последствиях
Российский оккупант. Иллюстративное фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В сети появилось обращение к российским матерям с призывом не отправлять своих детей на войну в Украину. В нем рассказывается о судьбе каждого оккупанта, решившего прийти на украинскую землю.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк".

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О чем рассказывается в видео

В видеоролике говорится, какими достижениями может похвастаться мертвый оккупант перед своими мертвыми предками после войны в Украине.

"Чем похвастается ваш мертвый сын перед умершими предками? Стиральной машиной? Люстрой? Снятыми с трупа часами? А с чем останетесь вы? Стиральной машиной и денежной компенсацией за потерю члена семьи? С могильной плитой, на которой будет написано, что ребенок умер раньше матери?", — спросили риторически на видео.

Цели, которых не существует

Диктор добавила, что россиянам и дальше будут продолжать лгать, прикрываясь "целями", которых нет.

"Те, чьи дети вернутся, будут бояться смотреть вам в глаза. Те, кто потерял ребенка, также как и вы будут делиться с вами ложью, которую вы выучили на память. И это не принесет покоя, ведь есть плита, на которой написано, что ребенок умер раньше матери в бою неизвестно за что, на войне, которую запрещено называть "войной"", — отметили в обращении.

Напомним, в России повысили предельный возраст призыва в армию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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