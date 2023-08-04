Что ждет оккупантов в Украине: в сети предупредили россиян об ужасных последствиях
В сети появилось обращение к российским матерям с призывом не отправлять своих детей на войну в Украину. В нем рассказывается о судьбе каждого оккупанта, решившего прийти на украинскую землю.
Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале "Николаевский Ванёк".
О чем рассказывается в видео
В видеоролике говорится, какими достижениями может похвастаться мертвый оккупант перед своими мертвыми предками после войны в Украине.
"Чем похвастается ваш мертвый сын перед умершими предками? Стиральной машиной? Люстрой? Снятыми с трупа часами? А с чем останетесь вы? Стиральной машиной и денежной компенсацией за потерю члена семьи? С могильной плитой, на которой будет написано, что ребенок умер раньше матери?", — спросили риторически на видео.
Цели, которых не существует
Диктор добавила, что россиянам и дальше будут продолжать лгать, прикрываясь "целями", которых нет.
"Те, чьи дети вернутся, будут бояться смотреть вам в глаза. Те, кто потерял ребенка, также как и вы будут делиться с вами ложью, которую вы выучили на память. И это не принесет покоя, ведь есть плита, на которой написано, что ребенок умер раньше матери в бою неизвестно за что, на войне, которую запрещено называть "войной"", — отметили в обращении.
Напомним, в России повысили предельный возраст призыва в армию. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.