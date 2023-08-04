Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Що чекає окупантів в Україні: в мережі попередили росіян про жахливі наслідки arrow

Що чекає окупантів в Україні: в мережі попередили росіян про жахливі наслідки

4 серпня 2023 18:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Що чекає окупантів в Україні: в мережі попередили росіян про жахливі наслідки
Російський окупант. Ілюстративне фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У мережі з'явилося звернення до російських матерів із закликом не відправляти своїх дітей на війну в Україну. В ньому розповідається про долю кожного окупанта, який вирішив прийти на українську землю. 

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк".

Читайте також:

Про що розповідається у відео

У відеоролику йдеться про те, якими здобутками може похизуватися мертвий окупант перед своїми мертвими предками після війни в Україні.

"Чим похизується ваш мертвий син перед померлими предками? Пральною машиною? Люстрою? Знятим з трупа годинником? А з чим залишитесь ви? З пральною машиною та грошовою компенсацією за втрату члена родини? З могильною плитою, на якій буде написано, що дитина померла раніше матері?", — запитали риторично у відео. 

Цілі, яких не існує

Дикторка додала, що росіянам і далі будуть продовжувати брехати, прикриваючись "цілями", яких немає.

"Ті, чиї діти повернуться, будуть боятися дивитися вам в очі. Ті, хто втратив дитину, також як і ви будуть ділитися з вами брехнею, яку ви вивчили на пам'ять. І це не принесе спокою, адже є плита, на якій написано, що дитина померла раніше матері в бою невідомо за що, на війні, яку заборонено називати "війною"", — зазначили у зверненні. 

Нагадаємо, у Росії підвищили граничний вік призову до армії. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз