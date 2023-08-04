Що чекає окупантів в Україні: в мережі попередили росіян про жахливі наслідки

Російський окупант. Ілюстративне фото: скриншот з відео

У мережі з'явилося звернення до російських матерів із закликом не відправляти своїх дітей на війну в Україну. В ньому розповідається про долю кожного окупанта, який вирішив прийти на українську землю.

Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі "Николаевский Ванёк".

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Про що розповідається у відео

У відеоролику йдеться про те, якими здобутками може похизуватися мертвий окупант перед своїми мертвими предками після війни в Україні.

"Чим похизується ваш мертвий син перед померлими предками? Пральною машиною? Люстрою? Знятим з трупа годинником? А з чим залишитесь ви? З пральною машиною та грошовою компенсацією за втрату члена родини? З могильною плитою, на якій буде написано, що дитина померла раніше матері?", — запитали риторично у відео.

Цілі, яких не існує

Дикторка додала, що росіянам і далі будуть продовжувати брехати, прикриваючись "цілями", яких немає.

"Ті, чиї діти повернуться, будуть боятися дивитися вам в очі. Ті, хто втратив дитину, також як і ви будуть ділитися з вами брехнею, яку ви вивчили на пам'ять. І це не принесе спокою, адже є плита, на якій написано, що дитина померла раніше матері в бою невідомо за що, на війні, яку заборонено називати "війною"", — зазначили у зверненні.

Нагадаємо, у Росії підвищили граничний вік призову до армії. Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.