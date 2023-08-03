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За добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів: оновлені дані Генштабу

3 серпня 2023 09:54
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Валерія Пержун
редактор
За добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів: оновлені дані Генштабу
Українські захисники на бойовому чергуванні. Фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

ЗСУ продовжують невпинно наближати перемогу. За минулу добу українські захисники ліквідували 620 окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ

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Втрати росіян за добу 

Впродовж 2 серпня українські військові ліквідували близько 620 окупантів.  Також армія РФ втратила 7 танків, 21 бронемашину, 26 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 35 безпілотників, 23 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу / personnel — близько/ about 247850 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks — 4224 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / APV — 8234 (+21) од,
  • артилерійських систем / artillery systems — 4892 (+26) од,
  • РСЗВ / MLRS — 704 (+4) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 465 (+2) од,
  • літаків / aircraft — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters — 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4077 (+35),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 1347 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7372 (+23) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 721 (+3).
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Втрати російської армії на 2 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, ЗСУ змусили окупантів залишити позиції під Авдіївкою.

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