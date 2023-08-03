За добу ЗСУ ліквідували понад 600 окупантів: оновлені дані Генштабу
3 серпня 2023 09:54
Українські захисники на бойовому чергуванні. Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ продовжують невпинно наближати перемогу. За минулу добу українські захисники ліквідували 620 окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Впродовж 2 серпня українські військові ліквідували близько 620 окупантів. Також армія РФ втратила 7 танків, 21 бронемашину, 26 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 2 засоби ППО, 35 безпілотників, 23 одиниці автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки.
Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу / personnel — близько/ about 247850 (+620) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
- танків / tanks — 4224 (+7) од,
- бойових броньованих машин / APV — 8234 (+21) од,
- артилерійських систем / artillery systems — 4892 (+26) од,
- РСЗВ / MLRS — 704 (+4) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 465 (+2) од,
- літаків / aircraft — 315 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters — 311 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4077 (+35),
- крилаті ракети / cruise missiles — 1347 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7372 (+23) од,
- спеціальна техніка / special equipment — 721 (+3).
Нагадаємо, ЗСУ змусили окупантів залишити позиції під Авдіївкою.