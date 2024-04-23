Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Что содержит пакет помощи от Великобритании — Сунак раскрыл детали arrow

Что содержит пакет помощи от Великобритании — Сунак раскрыл детали

23 апреля 2024 21:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Что содержит пакет помощи от Великобритании — Сунак раскрыл детали
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Toby Melville
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Соединенного Королевства для Украины. Пакет содержал миллионы патронов разного назначения, сотни единиц техники, а также дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве, пишет "Европейская правда".

Читайте также:

Пакет помощи от Великобритании

"Мы идем еще дальше: мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув 3 млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи", — заявил Риши Сунак.

Он отметил, что в пакет помощи войдут 400 единиц техники, четыре миллиона патронов, 60 лодок для водных рейдов, средства ПВО и еще одна партия дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

"В дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере, текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это потребуется. Это наиболее долгосрочное обязательство из тех, которые предоставляло любое государство", — заявил глава Бейкер-стрит.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Туманный Альбион может предоставить Украине прототип своего лазерного оружия DragonFire.

Также мы писали, что наличие такой системы в Украине может "усилить Вооруженные силы Украины с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от высокоценных боеприпасов".

военная помощь
Украина
Риши Сунак
Великобритания
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

19 апреля 2024

13:46 Народный синоптик Наталья Диденко предупредила о заморозках — когда ситуация улучшится

Розклад ефірів

Всі ефіри