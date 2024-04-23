Что содержит пакет помощи от Великобритании — Сунак раскрыл детали

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак раскрыл детальное содержание нового пакета помощи Соединенного Королевства для Украины. Пакет содержал миллионы патронов разного назначения, сотни единиц техники, а также дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом он сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Варшаве, пишет "Европейская правда".

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Пакет помощи от Великобритании

"Мы идем еще дальше: мы предоставим Украине дополнительные полмиллиарда фунтов, достигнув 3 млрд фунтов стерлингов поддержки за этот год. Мы предоставим им рекордно большой пакет помощи", — заявил Риши Сунак.

Он отметил, что в пакет помощи войдут 400 единиц техники, четыре миллиона патронов, 60 лодок для водных рейдов, средства ПВО и еще одна партия дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.

"В дополнение к нашим долгосрочным гарантиям безопасности мы предоставляем сегодня долгосрочные гарантии финансирования. По меньшей мере, текущий уровень военной поддержки Украины на каждый следующий год, когда это потребуется. Это наиболее долгосрочное обязательство из тех, которые предоставляло любое государство", — заявил глава Бейкер-стрит.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Туманный Альбион может предоставить Украине прототип своего лазерного оружия DragonFire.

Также мы писали, что наличие такой системы в Украине может "усилить Вооруженные силы Украины с большей точностью, уменьшив при этом зависимость от высокоценных боеприпасов".