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Що містив пакет допомоги від Великої Британії — Сунак розкрив деталі

23 квітня 2024 21:34
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Ілля Рябінін
редактор
Що містив пакет допомоги від Великої Британії — Сунак розкрив деталі
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: REUTERS/Toby Melville
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак розкрив детальний зміст нового пакету допомоги від Сполученого Королівства для України. Пакет містив мільйони набоїв різного призначення, сотні одиниць техніки, а також далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Про це він сказав на спільному брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві, пише "Європейська правда".

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Пакет допомоги від Великої Британії

"Ми йдемо ще далі: ми надамо Україні додаткові пів мільярда фунтів, досягнувши 3 млрд фунтів стерлінгів підтримки за цей рік. Ми надамо їм рекордно великий пакет допомоги", — заявив Ріші Сунак.

Він зазначив, що до пакета допомоги увійдуть 400 одиниць техніки, чотири мільйони набоїв, 60 човнів для водних рейдів, засоби ППО та ще одна партія далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

"На додачу до наших довгострокових безпекових гарантій ми надаємо сьогодні довгострокові гарантії фінансування. Щонайменш поточний рівень військової підтримки України на кожен наступний рік, коли це буде потрібно. Це найбільш довгострокове зобов’язання з тих, що надавала будь-яка держава", — заявив голова Бейкер-стріт.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Туманний Альбіон може надати Україні прототип своєї лазерної зброї DragonFire.

Також ми писали, що наявність такої системи в Україні, може "посилити Збройні сили України з більшою точністю, зменшивши при цьому залежність від високовартісних боєприпасів".

військова допомога
Україна
Ріші Сунак
Велика Британія
війна в Україні

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