Что нужно ВСУ для успешной работы разминировочной техники: объяснение эксперта

Самолеты F-16, которые нужны для защиты машин для разминирования. Фото: RAF

Инженерная техника в степных условиях Запорожской области беззащитна перед российской авиацией. Для эффективной работы по разминированию территории ВСУ нужны западные самолеты, которые обеспечат преимущество в воздухе.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, самых разминочных машин, сколько бы их ни предоставили ВСУ, недостаточно для быстрой и эффективной работы.

"Инженерная техника является очень удобной мишенью для российской авиации - как самолетов/вертолетов, так и беспилотников", — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, равнинный рельеф той части Запорожской области, где проходит линия фронта, играет также на руку российским оккупантам.

"Вспомните, как россияне хвастались подбитым "Леопардом". Это была именно норвежская разминировочная машина NM189, созданная на базе танков Leopard", — пояснил Снегирев.

"Полезные" советы западных партнеров

Эксперт напомнил заявления немецких инструкторов, предлагавших Вооруженным силам Украины объезжать минные поля, чтобы не тратить время на разминирование.

"Такие комментарии показывают некомпетентность этих экспертов. Потому что, по информации западных разведок, плотность минирования превышает даже российские военные стандарты. В некоторых местах глубина минирования составляет до 15 километров", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Также, комментируя западные заявления о замедлении темпов контрнаступления, учитывая проблемы с прохождением линий обороны и минных полей, эксперт напомнил, что во время операции в Ираке западная коалиция только на авиационный удар по военным подразделениям потратила около 40 дней, а после этого начала наземную операцию. Украинская армия по сути действует без полноценной воздушной составляющей — отсюда и невозможность использовать тот же американский опыт.

Напомним, что ранее другой военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник отмечал необходимость скорейшего предоставления Силам обороны Украины самолетов F-16 именно для того, чтобы ускорить процесс разминирования прифронтовых территорий.