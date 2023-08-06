Що потрібно ЗСУ для успішної роботи розмінувальної техніки: пояснення експерта

Літаки F-16, потрібні для захисту розмінувальних машин. Фото: RAF

Інженерна техніка в степових умовах Запорізької області є беззахисною перед російською авіацією. Тож для ефективної роботи з розмінування території ЗСУ потрібні західні літаки, які забезпечать перевагу у повітрі.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, самих розмінувальних машин, скільки б їх не надали ЗСУ, недостатньо для швидкої та ефективної роботи.

"Інженерна техніка є дуже зручною мішенню для російської авіації — як літаків/гелікоптерів, так і безпілотників", — підкреслив військовий експерт.

Крім того, рівнинний рельєф тієї частини Запорізької області, де проходить лінія фронту, також грає на руку російським окупантам.

"Згадайте, як росіяни хвалилися підбитим "Леопардом". Це була саме норвезька розмінувальна машина NM189, створена на базі танків Leopard", — пояснив Снєгирьов.

"Корисні" поради західних партнерів

Експерт нагадав заяви німецьких інструкторів, які пропонували Збройним силам України об'їжджати мінні поля, аби не витрачати час на розмінування.

"Такі коментарі показують некомпетентність цих експертів. Бо, за інформацією західних розвідок, щільність мінування перевищує навіть власне російські військові стандарти. В деяких місцях глибина мінування становить до 15 кілометрів", — підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Також, коментуючи західні заяви про уповільнення темпів контрнаступу, зважаючи на проблеми із проходженням ліній оборони та мінних полів — експерт нагадав, що під час операції в Іраку західна коаліція тільки на авіаційний удар по військових підрозділах витратила близько 40 днів, а після цього почала наземну операцію. Українська армія, по суті, діє без повноцінної повітряної складової — звідси і неможливість використовувати той же американський досвід.

Нагадаємо, що раніше інший військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник наголошував на необхідності якнайшвидшого надання Силам оборони України літаків F-16 саме для того, щоб пришвидшити процес розмінування прифронтових територій.