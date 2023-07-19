Чому США зволікають із літаками для ЗСУ: коментар експерта

Літаки F-16. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Сучасна авіація потрібна під час контрнаступу, бо вона допоможе навіть у розмінуванні ліній російської оборони. А слова генерала Міллі про інші пріоритети для ЗСУ, сказані після онлайн-"Рамштайну", є звичайною дипломатією.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник.

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Петро Черник упевнений, що рішення про передачу літаків України досі не ухвалене (зокрема, про нього не йшлося на онлайн-"Рамштайні" 18 липня. — Ред.), бо у Білому домі вирішують одну складну проблему.

"У них справжня головоломка — як виграти цю війну, не розваливши Росію", — пояснив експерт.

Разом з тим, полковник ЗСУ висловив упевненість, що літаки Україна таки отримає – питання лише в тому, коли і в якій кількості.

"Якщо на пізню осінь з'являться 24 машини — це буде дуже великий успіх", — підкреслив Черник.

Разом з тим, підкреслив він, коли саме Україна отримає літаки – інформація закрита, про неї знатиме дуже вузьке коло людей, наближених до президента США Джо Байдена.

Що означають слова Марка Міллі

Коментуючи заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марка Міллі після учорашнього "Рамштайну" про те, що важливішим, ніж постачання літаків, для ЗСУ є протиповітряна оборона і боротьба із мінними полями, Петро Черник зазначив, що американці таким чином намагаються виправдати відсутність рішення щодо літаків.

"Це просто дипломатія, звичайна риторика з метою затягти час. І так триватиме до того моменту, поки рішення про передачу F-16 не буде ухвалене", — упевнений експерт.

Полковник ЗСУ пояснив, що навіть вирішення проблеми мінних полів тісно пов'язане із авіацією. "Мінно-розгороджувальна машина — це велика і зручна ціль для ворожої артилерії. А ніхто так ефективно не знищує артилерійські розрахунки, як авіація. Сучасна авіація може винищити російську артилерію до нуля, і тоді робота мінно-розгороджувальних машин — це буде питанням не тижнів, а кількох днів", — наголосив Черник.

Нагадаємо, 11 липня під час першого дня саміту НАТО було оголошено про створення коаліції держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Підготовка проходитиме у Данії і розпочнеться у серпні цього року.