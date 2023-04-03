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Что принес на Черниговщину "русский мир": Зеленский показал жуткие фото

3 апреля 2023 13:47
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Черниговская область была освобождена от оккупантов в начале апреля 2022 года
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Год назад Черниговская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Города и села региона подверглись масштабным разрушениям в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков.

Соответствующие фото о последствиях российских обстрелов в Чернигове и области обнародовал на своих страницах в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Российский триколор приносит зло и страдания"

"Наш Чернигов. Черниговщина. Везде, куда заходил российский триколор, было принесено зло и страдания. Везде, где была оккупация, людей калечили и расстреливали. Города и села — уничтожали", — написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ответственность для оккупанта за преступления против Украины "должна быть полноценной". Он подчеркнул, что привлечение агрессора к ответственности станет залогом долгосрочного мира в будущем.

"Ответственность оккупанта за все это должна быть полноценной. Только когда мир строится на справедливой основе осуждения агрессии и когда ответственность того, кто его разрушил, обеспечивается полностью — мир может держаться долго", — подчеркнул он.

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Последствия войны Чернигов

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину деоккупации Киевщины обнародовал серию фото о тех знаменательных событиях.

Фото: André Luís Alves, Dima Kornilov, Evgeniy Maloletka, Heidi Levine, Paula Bronstein, Ricardo Garcia Vilanova, SES of Ukraine, Yevhenii Zavhorodnii

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