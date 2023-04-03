Что принес на Черниговщину "русский мир": Зеленский показал жуткие фото

Черниговская область была освобождена от оккупантов в начале апреля 2022 года

Год назад Черниговская область была полностью освобождена от российских оккупантов. Города и села региона подверглись масштабным разрушениям в результате массированных обстрелов со стороны захватчиков.

Соответствующие фото о последствиях российских обстрелов в Чернигове и области обнародовал на своих страницах в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский.

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"Российский триколор приносит зло и страдания"

"Наш Чернигов. Черниговщина. Везде, куда заходил российский триколор, было принесено зло и страдания. Везде, где была оккупация, людей калечили и расстреливали. Города и села — уничтожали", — написал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ответственность для оккупанта за преступления против Украины "должна быть полноценной". Он подчеркнул, что привлечение агрессора к ответственности станет залогом долгосрочного мира в будущем.

"Ответственность оккупанта за все это должна быть полноценной. Только когда мир строится на справедливой основе осуждения агрессии и когда ответственность того, кто его разрушил, обеспечивается полностью — мир может держаться долго", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину деоккупации Киевщины обнародовал серию фото о тех знаменательных событиях.

Фото: André Luís Alves, Dima Kornilov, Evgeniy Maloletka, Heidi Levine, Paula Bronstein, Ricardo Garcia Vilanova, SES of Ukraine, Yevhenii Zavhorodnii