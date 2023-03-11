Что делать когда увидели вражескую технику с антеннами: ответ Минцифры
Украинцев призывают пользоваться чат-ботом "єВорог" и сразу сообщать, когда заметили вражескую технику с антеннами. Важно оставлять врага без связи.
Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.
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Народная разведка
В ведомстве отметили, что важно оставить врага без связи на временно оккупированных территориях и помешать им глушить нашу связь. Для этого собираем информацию о любых комплексах связи и радиоэлектронной борьбе оккупанта (РЭБ). Это авто- или гусеничная техника с антеннами или локаторами.
Какую технику можно увидеть чаще всего
Чаще вы можете увидеть:
- Редут 2-УС — система управления связью оккупантов. Если ее уничтожить, враждебное руководство не сможет отдавать приказы, а подразделения лишатся возможности обмениваться информацией.
- РЕБ Житель — глушит мобильную и спутниковую связь, перехватывает каналы управления дронами.
- РЕБ Репеллент — осуществляет радиотехническую разведку и приглушает связь
- РЕБ Борисоглебск — глушит мобильную и спутниковую связь, радионавигационные системы, сигналы управления беспилотниками.
"Если вы заметили такую технику или любые другие машины с антеннами сразу делайте фото и видео, переходите в чат-бот "єВорог" через "Дія" или по ссылке и присылайте информацию. Не забывайте о мерах безопасности. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото и видео с телефона", — призывают в Минцифры.
В ведомстве напомнили, что уже просили сообщать о Редуте 2-УС в начале полномасштабного вторжения и благодаря этим заявкам Силы обороны узнали о десятках таких машин. Теперь украинские военные снова нуждаются в такой помощи от людей, которые находятся на временно оккупированных территориях.
Напомним, с начала запуска чат-бота "єВорог" более 462 тысяч украинцев присоединились к рядам народной разведки. Украинцы на оккупированных территориях помогают ВСУ бороться с врагом.