Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Что делать когда увидели вражескую технику с антеннами: ответ Минцифры arrow

Что делать когда увидели вражескую технику с антеннами: ответ Минцифры

11 марта 2023 11:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Важно оставить врага без связи на временно оккупированных территориях и помешать им глушить нашу связь
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцев призывают пользоваться чат-ботом "єВорог" и сразу сообщать, когда заметили вражескую технику с антеннами. Важно оставлять врага без связи.

Об этом сообщают в Министерстве цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Народная разведка

В ведомстве отметили, что важно оставить врага без связи на временно оккупированных территориях и помешать им глушить нашу связь. Для этого собираем информацию о любых комплексах связи и радиоэлектронной борьбе оккупанта (РЭБ). Это авто- или гусеничная техника с антеннами или локаторами.

Какую технику можно увидеть чаще всего

Чаще вы можете увидеть:

  • Редут 2-УС — система управления связью оккупантов. Если ее уничтожить, враждебное руководство не сможет отдавать приказы, а подразделения лишатся возможности обмениваться информацией.
  • РЕБ Житель — глушит мобильную и спутниковую связь, перехватывает каналы управления дронами.
  • РЕБ Репеллент — осуществляет радиотехническую разведку и приглушает связь
  • РЕБ Борисоглебск — глушит мобильную и спутниковую связь, радионавигационные системы, сигналы управления беспилотниками.

скриншот

"Если вы заметили такую технику или любые другие машины с антеннами сразу делайте фото и видео, переходите в чат-бот "єВорог" через "Дія" или по ссылке и присылайте информацию. Не забывайте о мерах безопасности. Снимайте незаметно, а после отправки удалите все фото и видео с телефона", — призывают в Минцифры.

В ведомстве напомнили, что уже просили сообщать о Редуте 2-УС в начале полномасштабного вторжения и благодаря этим заявкам Силы обороны узнали о десятках таких машин. Теперь украинские военные снова нуждаются в такой помощи от людей, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Напомним, с начала запуска чат-бота "єВорог" более 462 тысяч украинцев присоединились к рядам народной разведки. Украинцы на оккупированных территориях помогают ВСУ бороться с врагом.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:27 Эвакуируясь в другой город, можно оформить уход за родственником: детали

12:27 Латвийскому политику, обругавшему делегацию россии в ОБСЕ, грозит суд: подробности

12:23Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, — WBA

12:13 Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте и предупредил, что наступление ВСУ "уже не за горами"

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:58 В некоторых районах Киева применили отключения света, — ДТЭК

11:53 В Одесской области мужчина устроил в теплице наркоплантацию

Новина з фото

11:52 В Днепропетровской области поймали на взятке двух чиновников горсовета

Новина з відео

11:32 Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

11:28 Украинские банки будут выдавать кредиты по-другому: что известно об изменениях

Новина з відео

12:04 Терроборонцы показали, в каких условиях происходит эвакуация раненых из Бахмута

Новина з відео

11:32 Усик принял ультиматум Фьюри по распределению гонорара за бой, но есть условие

Новина з відео

09:45 Скабеева пугает россиян выращенными в лабораториях бандеровцами с повышенным уровнем русофобии

Новина з відео

08:55 ​​ ​Под москвой случился масштабный пожар на заводе пластика

Новина з відео

08:45 Виктор Коваленко стал героем матча с "Интером"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

08:40 Украинские музыканты не могут уехать за границу после скандала с комиком Щегелем

Новина з відео

22:32 На Netflix покажут фильм об украинском борще: детали

Новина з відео

21:20 Зеленский рассказал участникам американского форума, как живут украинцы в условиях войны

Новина з відео

20:33Зеленский рассказал о заседании Ставки и потребностях Украины на фронте

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

07:39 "Я снимаю их так, чтобы не говорили, что это недостаток": львовский фотограф о раненых военных

06:00История уэльского журналиста, 90 лет назад разоблачившего Голодомор в Украине

Новина з фото

22:40Грузия: пророссийские власти vs прозападные граждане

Новина з відео

19:39Звезды отстаивают возможность выезда за границу: заявления украинских селебритис

Эксклюзив

19:26Залужный и Буданов на коленях провели в последний путь погибшего героя Украины Да Винчи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:32"Рука помощи": как государство превращает малообеспеченных безработных в бизнесменов

Эксклюзив

17:00Экологическая катастрофа: когда исчезнет Куяльницкий лиман

Новина з фото

09:50 Чаку Норрису — 83: чем занимается одиозный актер, поддерживающий Дональда Трампа

Эксклюзив

07:40Чрезмерное любопытство становится убийственным на войне: история боевого медика

07:23Цены на продукты снова ударят по карману: какие товары подорожают в 2023 году

Актуальное по теме

None 11 Март 12:25

Эвакуируясь в другой город, можно оформить уход за родственником: детали

None 11 Март 12:27

Латвийскому политику, обругавшему делегацию россии в ОБСЕ, грозит суд: подробности

None 11 Март 12:23

Усик и Фьюри договорились провести бой за титул абсолютного чемпиона мира, — WBA

None 11 Март 12:13

Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте и предупредил, что наступление ВСУ "уже не за горами"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB