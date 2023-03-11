Що робити коли побачили ворожу техніку з антенами: відповідь Мінцифри
Українців закликають користуватися чат-ботом "єВорог" та одразу повідомляти, коли помітили ворожу техніку з антенами. Важливо залишати ворога без зв'язку.
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
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Народна розвідка
У відомстві зазначили, що важливо залишити ворога без звʼязку на тимчасово окупованих територіях та завадити їм глушити наш зв’язок. Для цього збираємо інформацію про будь-які комплекси зв'язку та радіоелектронної боротьби окупанта (РЕБ). Це авто- або гусенична техніка з антенами чи локаторами.
Яку техніку можна побачити найчастіше
Найчастіше ви можете побачити:
- Редут 2-УС — система управління звʼязком окупантів. Якщо її знищити, вороже керівництво не зможе віддавати накази, а підрозділи втратять можливість обмінюватися інформацією.
- РЕБ Житєль — глушить мобільний та супутниковий зв’язок, перехоплює канали керування дронами.
- РЕБ Репеллент — здійснює радіотехнічну розвідку та приглушує звʼязок
- РЕБ Борисоглєбськ — глушить мобільний та супутниковий звʼязок, радіонавігаційні системи, сигнали управління безпілотниками.
"Якщо ви помітили таку техніку чи будь-які інші машини з антенами одразу робіть фото та відео, переходьте у чатбот "єВорог" через "Дію" чи за посиланням і надсилайте інформацію. Не забувайте про заходи безпеки. Знімайте непомітно, а після надсилання видаліть всі фото та відео з телефону", — закликають у Мінцифрі.
У відомсті нагадали, що вже просили повідомляти про Редут 2-УС на початку повномасштабного вторгнення і завдяки цим заявкам Сили оборони дізналися про десятки таких машин. Тепер українські військові знову потребують такої допомоги від людей які перебувають на тимчасово окупованих територіях.
Нагадаємо, з початку запуску чат-бота "єВорог" понад 462 тисячі українців долучились до лав народної розвідки. Українці на окупованих територіях допомагають ЗСУ боротися із ворогом.