Що робити коли побачили ворожу техніку з антенами: відповідь Мінцифри

Важливо залишити ворога без звʼязку на тимчасово окупованих територіях та завадити їм глушити наш зв’язок

Українців закликають користуватися чат-ботом "єВорог" та одразу повідомляти, коли помітили ворожу техніку з антенами. Важливо залишати ворога без зв'язку.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

Народна розвідка

У відомстві зазначили, що важливо залишити ворога без звʼязку на тимчасово окупованих територіях та завадити їм глушити наш зв’язок. Для цього збираємо інформацію про будь-які комплекси зв'язку та радіоелектронної боротьби окупанта (РЕБ). Це авто- або гусенична техніка з антенами чи локаторами.

Яку техніку можна побачити найчастіше

Найчастіше ви можете побачити:

Редут 2-УС — система управління звʼязком окупантів. Якщо її знищити, вороже керівництво не зможе віддавати накази, а підрозділи втратять можливість обмінюватися інформацією.

РЕБ Житєль — глушить мобільний та супутниковий зв’язок, перехоплює канали керування дронами.

РЕБ Репеллент — здійснює радіотехнічну розвідку та приглушує звʼязок

РЕБ Борисоглєбськ — глушить мобільний та супутниковий звʼязок, радіонавігаційні системи, сигнали управління безпілотниками.

"Якщо ви помітили таку техніку чи будь-які інші машини з антенами одразу робіть фото та відео, переходьте у чатбот "єВорог" через "Дію" чи за посиланням і надсилайте інформацію. Не забувайте про заходи безпеки. Знімайте непомітно, а після надсилання видаліть всі фото та відео з телефону", — закликають у Мінцифрі.

У відомсті нагадали, що вже просили повідомляти про Редут 2-УС на початку повномасштабного вторгнення і завдяки цим заявкам Сили оборони дізналися про десятки таких машин. Тепер українські військові знову потребують такої допомоги від людей які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, з початку запуску чат-бота "єВорог" понад 462 тисячі українців долучились до лав народної розвідки. Українці на окупованих територіях допомагають ЗСУ боротися із ворогом.