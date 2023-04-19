Что делать семьям пропавших военнослужащих: в Офисе поддержки рассказали об алгоритме поиска

Юристка Офиса поддержки семей военнослужащих Властимира Шкрыбало. Фото: Львовская областная военная администрация

С просьбой о розыске пропавших украинских военнослужащих обращаются в основном матери и жены. После сбора возможной информации начинается процесс розыска.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала юрист Офиса поддержки семей военнослужащих Властимира Шкрыбало.

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В Офис поддержки семей военнослужащих может обратиться кто-либо из родственников военнослужащих, которые перестали выходить на связь в зоне боевых действий.

Сотрудники Офиса получают максимально возможную информацию от семьи пропавшего военного, обрабатывают ее и заносят в общую базу.

После этого начинается процесс разыскания военнослужащего.

Кто чаще всего обращается

По словам Властимиры Шкрыбало, чаще всего обращаются с просьбой разыскать пропавших родственников-военнослужащих женщины — это в основном матери и жены, также бывают случаи, когда обращаются дочери или сестры пропавших.

Известны и случаи, когда обращаются мужчины — родители или братья пропавших украинских военных.

Напомним, что уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил вчера, 18 апреля — в Украине считаются пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих.