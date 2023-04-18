Стала відома кількість зниклих безвісти військовослужбовців України

Українські військові підписують прапор та речі для цивільних. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 квітня, Олег Котенко назвав приблизну кількість зниклих безвісти українських військових.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону.

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В Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.

"Цифра така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", — заявив Олег Котенко.

Також він додав, що близько 65% зниклих безвісти згідно зі статистикою живі й перебувають у полоні.

Нагадаємо, що вчора, 17 квітня, в інтерв'ю Дмитро Лубінець розповів про вражаючу кількість цивільного населення у полоні. Але поки їх не повертають на Батьківщину через міжнародне гуманітарне право.