Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Стала відома кількість зниклих безвісти військовослужбовців України arrow

Стала відома кількість зниклих безвісти військовослужбовців України

18 квітня 2023 18:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Стала відома кількість зниклих безвісти військовослужбовців України
Українські військові підписують прапор та речі для цивільних. Фото: Новини.LIVE
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 18 квітня, Олег Котенко назвав приблизну кількість зниклих безвісти українських військових.

Про це заявив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Кількість безвісти зниклих військових України

В Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців. Такі дані наводяться на квітень 2023 року.

"Цифра така дійсно є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж таки полонені", — заявив Олег Котенко.

Також він додав, що близько 65% зниклих безвісти згідно зі статистикою живі й перебувають у полоні.

Нагадаємо, що вчора, 17 квітня, в інтерв'ю Дмитро Лубінець розповів про вражаючу кількість цивільного населення у полоні. Але поки їх не повертають на Батьківщину через міжнародне гуманітарне право.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB