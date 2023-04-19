Що робити родинам зниклих військовослужбовців: у Офісі підтримки розповіли про алгоритм пошуку

Юристка Офісу підтримки родин військовослужбовців Властимира Шкрибало. Фото: Львівська обласна військова адміністрація

З проханням про розшук зниклих українських військовослужбовців звертаються в основному матері й дружини. Після збору усієї можливої інформації розпочинається процес розшуку.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповіла юристка Офісу підтримки родин військовослужбовців Властимира Шкрибало.

Читайте також:

Як звернутися з проханням про пошук

До Офісу підтримки родин військовослужбовців може звернутися будь-хто з родичів військовослужбовців, які перестали виходити на зв’язок у зоні бойових дій.

Працівники Офісу отримують максимально можливу інформацію від родини зниклого військового, обробляють її і заносять у загальну базу.

Після цього починається власне процес розшуку військовослужбовця.

Хто найчастіше звертається

За словами Властимири Шкрибало, найчастіше звертаються з проханням розшукати зниклих родичів-військовослужбовців жінки — це в основному матері і дружини, також бувають випадки, коли звертаються доньки чи сестри зниклих.

Відомі і випадки, коли звертаються чоловіки — батьки чи брати зниклих українських військових.

Нагадаємо, що уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко заявив учора, 18 квітня — в Україні вважаються зниклими безвісти більше ніж 7 тисяч військовослужбовців.