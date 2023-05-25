Что происходит на фронте 25 мая: свежие карты от ISW
Российские оккупационные войска на 25 мая пытаются наступать на севере Луганщины и на западе Донецкой области. Украинские войска держат оборону.
Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Донбасс
Российские войска пытались атаковать к северо-востоку от Купянска вдоль линии Сватово-Кременная.
Кроме того, оккупанты продвигались неподалеку от Спорного.
Видеозапись, датированная 24 мая, якобы демонстрирует чеченское подразделение "Ахмат-Восток" неподалеку от Кременной.
На территории Донецкой области российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления в окрестностях Донецка, вблизи Водяного и Невельского.
По информации Генштаба ВСУ, были также зафиксированы неудачные атаки в районе Авдеевки и Марьинки.
В Бахмуте российские войска продолжили ограниченные попытки атак в окрестностях города.
Украинская армия держит оборону на подступах к Бахмуту.
Юг
В этом направлении российские войска в основном используют авиацию для нанесения воздушных ударов по военным позициям и гражданским объектам.
Так, из опубликованных видео известно об ударе россиян по селу Козомыс, расположенном в 20 километрах от Херсона.
Также оккупационные войска применили бомбы для ударов по позициям ВСУ возле Полог в Запорожской области.
Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.
По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.