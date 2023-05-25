Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Что происходит на фронте 25 мая: свежие карты от ISW arrow

Что происходит на фронте 25 мая: свежие карты от ISW

25 мая 2023 08:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Что происходит на фронте 25 мая: свежие карты от ISW
Украинские военные наносят удар по врагу. Коллаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска на 25 мая пытаются наступать на севере Луганщины и на западе Донецкой области. Украинские войска держат оборону.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Донбасс

Российские войска пытались атаковать к северо-востоку от Купянска вдоль линии Сватово-Кременная.

Кроме того, оккупанты продвигались неподалеку от Спорного.

Видеозапись, датированная 24 мая, якобы демонстрирует чеченское подразделение "Ахмат-Восток" неподалеку от Кременной.

Карта боев, Луганская область
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

На территории Донецкой области российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления в окрестностях Донецка, вблизи Водяного и Невельского.

По информации Генштаба ВСУ, были также зафиксированы неудачные атаки в районе Авдеевки и Марьинки.

Карта боев, Донецкая область
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

В Бахмуте российские войска продолжили ограниченные попытки атак в окрестностях города.

Украинская армия держит оборону на подступах к Бахмуту.

Карта боев, Бахмут
Карта боев, Бахмут
Инфографика: ISW

Юг

В этом направлении российские войска в основном используют авиацию для нанесения воздушных ударов по военным позициям и гражданским объектам.

Так, из опубликованных видео известно об ударе россиян по селу Козомыс, расположенном в 20 километрах от Херсона.

Карта боев, Херсонская область
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Также оккупационные войска применили бомбы для ударов по позициям ВСУ возле Полог в Запорожской области.

Карта боев, Запорожская область
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW

Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.

По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас