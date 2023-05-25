Что происходит на фронте 25 мая: свежие карты от ISW

Украинские военные наносят удар по врагу. Коллаж: Новини.LIVE

Российские оккупационные войска на 25 мая пытаются наступать на севере Луганщины и на западе Донецкой области. Украинские войска держат оборону.

Об этом сообщил в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Российские войска пытались атаковать к северо-востоку от Купянска вдоль линии Сватово-Кременная.

Кроме того, оккупанты продвигались неподалеку от Спорного.

Видеозапись, датированная 24 мая, якобы демонстрирует чеченское подразделение "Ахмат-Восток" неподалеку от Кременной.

Карта боев, Луганская область

Инфографика: ISW

На территории Донецкой области российские оккупанты предприняли несколько попыток наступления в окрестностях Донецка, вблизи Водяного и Невельского.

По информации Генштаба ВСУ, были также зафиксированы неудачные атаки в районе Авдеевки и Марьинки.

Карта боев, Донецкая область

Инфографика: ISW

В Бахмуте российские войска продолжили ограниченные попытки атак в окрестностях города.

Украинская армия держит оборону на подступах к Бахмуту.

Карта боев, Бахмут

Инфографика: ISW

Юг

В этом направлении российские войска в основном используют авиацию для нанесения воздушных ударов по военным позициям и гражданским объектам.

Так, из опубликованных видео известно об ударе россиян по селу Козомыс, расположенном в 20 километрах от Херсона.

Карта боев, Херсонская область

Инфографика: ISW

Также оккупационные войска применили бомбы для ударов по позициям ВСУ возле Полог в Запорожской области.

Карта боев, Запорожская область

Инфографика: ISW

Напомним, что в эту ночь, с 24 на 25 мая, Украина пережила очередную массированную атаку российских беспилотников.

По меньшей мере, в районе Киева и Киевской области все воздушные цели были сбиты украинской противовоздушной обороной.