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Що відбувається на фронті 25 травня: свіжі карти від ISW

25 травня 2023 08:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що відбувається на фронті 25 травня: свіжі карти від ISW
Українські військові завдають удару по ворогу. Колаж: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська станом на 25 травня намагаються наступати на півночі Луганщини та на заході Донецької області. Українські війська тримають оборону. 

Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Російські війська намагалися атакувати на північному сході від Куп’янська вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Крім того, окупанти просувалися неподалік від Спірного.

Відеозапис, датований 24 травня, нібито демонструє чеченський підрозділ "Ахмат-Восток" неподалік від Кремінної.

Карта боїв, Луганська область
Карта боїв, Луганська область
Інфографіка: ISW

На території Донецької області російські окупанти здійснили кілька спроб наступу на околицях Донецька, поблизу Водяного та Невельського.

За інформацією Генштабу ЗСУ, були також зафіксовані невдалі атаки в районі Авдіївки та біля Мар’їнки.

Карта боїв, Донецька область
Карта боїв, Донецька область
Інфографіка: ISW

У Бахмуті російські війська продовжили обмежені спроби атак на околицях міста.

Українська армія тримає оборону на підступах до Бахмута.

Карта боїв, Бахмут
Карта боїв, Бахмут
Інфографіка: ISW

Південь

На цьому напрямку російські війська в основному використовують авіацію для завдання повітряних ударів по військових позиціях та цивільних об’єктах.

Так, з опублікованих відео відомо про удар росіян по селу Козомис, розташоване в 20 кілометрах від Херсона.

Карта боїв, Херсонська область
Карта боїв, Херсонська область
Інфографіка: ISW

Також окупаційні війська застососували бомби для ударів по позиціях ЗСУ біля Поліг у Запорізькій області.

Карта боїв, Запорізька область
Карта боїв, Запорізька область
Інфографіка: ISW

Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.

Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.

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