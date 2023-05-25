Що відбувається на фронті 25 травня: свіжі карти від ISW
Російські окупаційні війська станом на 25 травня намагаються наступати на півночі Луганщини та на заході Донецької області. Українські війська тримають оборону.
Про це повідомив у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).
Донбас
Російські війська намагалися атакувати на північному сході від Куп’янська вздовж лінії Сватове-Кремінна.
Крім того, окупанти просувалися неподалік від Спірного.
Відеозапис, датований 24 травня, нібито демонструє чеченський підрозділ "Ахмат-Восток" неподалік від Кремінної.
На території Донецької області російські окупанти здійснили кілька спроб наступу на околицях Донецька, поблизу Водяного та Невельського.
За інформацією Генштабу ЗСУ, були також зафіксовані невдалі атаки в районі Авдіївки та біля Мар’їнки.
У Бахмуті російські війська продовжили обмежені спроби атак на околицях міста.
Українська армія тримає оборону на підступах до Бахмута.
Південь
На цьому напрямку російські війська в основному використовують авіацію для завдання повітряних ударів по військових позиціях та цивільних об’єктах.
Так, з опублікованих відео відомо про удар росіян по селу Козомис, розташоване в 20 кілометрах від Херсона.
Також окупаційні війська застососували бомби для ударів по позиціях ЗСУ біля Поліг у Запорізькій області.
Нагадаємо, що цієї ночі, з 24 на 25 травня, Україна пережила чергову масовану атаку російських безпілотників.
Щонайменше в районі Києва та Київської області усі повітряні цілі були збиті українською протиповітряною обороною.