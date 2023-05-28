Что происходит на фронте 28 мая: свежие карты от ISW

Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Российские оккупационные войска не оставляют своей цели захватить территорию Украины. Враг пытается наступать на севере Луганской и на западе Донецкой области.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном аналитическом отчете.

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Луганская область

В течение 27 мая российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной. Вероятно, российские войска продвинулись северо-западнее Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной).

В то же время 27 мая Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Белогоровки и Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска), а российская сторона утверждала, что российские войска отбили несколько недавно утраченных позиций к юго-востоку от Белогоровки, хотя ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Карта сражений, Луганская область. Фото: ISW

Донецкая область

Здесь российские войска продолжали безуспешные наступательные по направлению Авдеевка — Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили наступление российских войск на Первомайское и Северное в пределах 12 км к западу от Авдеевки, а также семь атак на Марьинку (около 20 км юго-западнее с. город Донецк).

Связанный с Кремлем провоенный блоггер утверждал, что российские войска проводили боевую разведку в направлении Новокалиново (примерно 12 км к северу от Авдеевки) из Красногоровки (примерно 9 км к северу от Авдеевки), в то же время в РФ говорят, что российские войска отбили украинскую атаку через трассу Н20 от Новокалинового.

Российские войска 27 мая не предпринимали наступательных действий юго-западнее Донецка и продолжали наносить артиллерийские и авиаудары по украинским позициям в этом районе.

Карта сражений, Донецкая область. Фото: ISW

Карта боев, город Бахмут. Фото: ISW

Юг Украины

Здесь 27 мая российские войска продолжали обстреливать юг Украины артиллерией, беспилотниками и авиацией. Украинское южное оперативное командование сообщило, что российские войска нанесли авиаудары по Бериславскому району Херсонской области и ударили по Николаевской области из беспилотников "Шахед".

Сами же россияне утверждали, что их войска нанесли удар по железнодорожной станции Обводная в Днепропетровской области 26 мая. В украинском Южном оперативном командовании рассказали. что основной тактикой русских войск на юге Украины является контрбатарейный огонь.

Карта сражений, Херсонская и Николаевская области. Фото: ISW

Карта сражений, Запорожская область. Фото: ISW

Напомним, за сутки 27 мая, украинская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли семь ударов по оккупантам. Россияне потеряли личный состав и военную технику.