ЗСУ сім разів за добу вдарили по окупантах: яких втрат зазнали росіяни

Український військовий стріляє з РПГ. Фото: t.me/gvardiyanastup

За минулу добу, 27 травня, авіація Сил оборони завдала низки ударів по окупантах. Росіяни втратили військові техніку та особовий склад.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Скільки ударів завдали ЗСУ по окупантах

У відомстві розповідають, що авіація Сил оборони за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також ще три — по його зенітно-ракетних комплексах.

"Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено три ворожих БпЛА різного типу", — наголосили у Генштабі.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та ще один важливий військовий об'єкт противника.

Ситуація на оперативних напрямках

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Також імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі залишається дуже високою, попереджають у Генштабі.

Волинський та Поліський напрямки

На цих напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На полігони Республіки Білорусь прибувають визначені підрозділи збройних сил російської федерація для проведення заходів бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну.

Сіверський та Слобожанський напрямки

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Блешня, Тимоновичі, Миколаївка, Залізний Міст, Чайкине, Грем’яч Чернігівської області; Заруцьке, Глухів, Бунякине, Волфине, Катеринівка, Ободи, Басівка, Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Гоптівка, Лук’янці, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Тихе та Хатнє на Харківщині.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник вів наступальні дії неподалік Масютівки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.

Лиманський напрямок

На Лиманському напрямку протягом доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне — Донецької.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії західніше Хромового. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине та Північне Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по Авдіївці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

Мар'їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили 14 атак противника в районі міста Мар’їнка. Водночас ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області.

Шахтарський напрямок

На Шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Велика Новосілка.

Запорізький та Херсонський напрямки

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по районах Червоного Запорізької області та Зміївки на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка, Білогір'я, Мала Токмачка, Степове і Кам’янське Запорізької області та Іванівка, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, за добу, 27 травня, окупанти завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.