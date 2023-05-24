Что происходит сейчас в Белгородской области: аналитика от ISW

Российский доброволец из РДК. Фото: скриншот

Российским войскам, вероятно, удалось оттеснить антипутинские вооруженные формирования к границе с Украиной. Возможно, они были вынуждены перейти границу и вернуться на украинскую территорию.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Заявление российских властей

Минобороны РФ заявило, что войска изгнали всех "диверсантов" с территории Белгородской области.

Поэтому режим контртеррористической операции был отменен уже 23 мая, на следующий день после его введения.

Комментарий антипутинских добровольцев

Вместе с тем, в Легионе "Свобода России" заявили, что личный состав Легиона и "Русского добровольческого корпуса" (РДК) продолжали действовать на территории Белгородской области.

По крайней мере, такова была информация на 23 мая.

Что происходит в регионе

По версии аналитиков ISW, российские войска действительно оттеснили силы Легиона и РДК в приграничный населенный пункт Козинка или, возможно, даже за российско-украинскую границу.

Геолокационные кадры, опубликованные 23 мая, показали, что бойцы двух антипутинских российских формирований не контролировали Грайворон и Гору-Подол.

Напомним, 22 мая в соцсетях и телеграмм-каналах появились сообщения о боевых столкновениях на украинско-российской границе между Белгородской областью России и Харьковской области.

В частности, "Русский добровольческий корпус", бойцы которого утверждают, что воюют на стороне Украины, заявил, что выполняет боевые задания на территории РФ. Другой легион, состоящий из граждан РФ, Легион "Свобода России", призвал жителей приграничных российских регионов оставаться дома и "не сопротивляться".