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Що відбувається зараз на Бєлгородщині: аналітика від ISW

24 травня 2023 07:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Що відбувається зараз на Бєлгородщині: аналітика від ISW
Російський доброволець із РДК. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російським військам, імовірно, вдалося відтіснити антипутінські збройні формування до кордону з Україною. Можливо, вони були навіть змушені перейти кордон і повернутися на українську територію.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Заява російської влади

Міноборони РФ заявило, що війська вигнали усіх "диверсантів" з території Бєлгородської області.

Тому режим "контртерористичної операції" було скасовано уже 23 травня, наступного дня після його запровадження.

Коментар антипутінських добровольців

Разом з тим, у легіоні "Свобода России" заявили, що особовий склад Легіону і "Російського добровольчого корпусу" (РДК) продовжували діяти на території Бєлгородської області.

Принаймні, такою була інформація на 23 травня.

Що відбувається у регіоні

За версією аналітиків ISW, російські війська справді відтіснили сили Легіону і РДК до прикордонного населеного пункту Козинка чи, можливо, навіть за російсько-український кордон.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, засвідчили, що бійці двох антипутінських російських формувань не контролювали Грайворон та Гору-Подол.

Нагадаємо, що 22 травня у соцмережах та телеграм-каналах з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, Легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

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