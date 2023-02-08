Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Что сейчас происходит в Бахмуте: известная военная рассказала последние новости arrow

Что сейчас происходит в Бахмуте: известная военная рассказала последние новости

8 февраля 2023 16:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Бахмут, последние новости 8 февраля: Ведьма рассказала детали
Россияне пытаются взять донецкий город Бахмут шесть месяцев подряд
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Дороги, которые ведут в город Бахмут, российские войска не контролируют, а только простреливают. Однако это далеко не новая ситуация, ведь они простреливались из ствольной артиллерии еще с ноября. Теперь добавился еще огонь из минометов. Однако ВСУ имеют возможность выявлять вражеские огневые позиции и давать ответ.

Об этом Новини.LIVE рассказала офицер 241 ОБР ТРО ВСУ Ольга Бигарь, позывной "Ведьма".

Читайте также:
Ольга Бігар "Відьма"
Ольга Бигарь "Ведьма". Фото: Олег Пальчик / Facebook

По ее словам, в самом Бахмуте бои идут за рекой Бахмутка, которую россияне не преодолели. Они также не смогли прорвать оборону ВСУ в лобовой атаке, поэтому пошли в обход в направлении Константиновки. Однако там еще с осени есть подготовленные и укрепленные районы обороны плюс контролируемые силами обороны господствующие высоты.

"Орков много, очень. Очевидно, они стягивают силы и средства для наступления на Донетчине и Луганщине с севера, или готовят обманный маневр для поиска слабых зон в нашей обороне, чтобы развить успех, где удастся. Но больших скоплений вражеской техники на Бахмутском направлении не наблюдали. Авиация врага по сравнению с летом-осенью работает значительно слабее. Противник активно работает над агентурными сетями и использует ДРГ. Однако Бахмут — наш", — подытожила Ольга Бигарь.

Напомним, по словам одного из военных, который находится в Бахмуте, его позывной "Киянин", враг пытается вести массированные пехотные атаки при поддержке артиллерии, минометов и танков по линии от Соледара до Бахмута в сам город и в район сел Клещеевка — Ступочки. Несмотря на задействованные силы, успеха нет.

Россияне пытаются продавить слабые места ВСУ и пролезть и маленькими группами, и крупными подразделениями. Однако эти атаки отражаются.

Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Новина з фото

13:43 Чили в огне: несколько дней в стране бушуют масштабные лесные пожары

13:31 У границы с Украиной горела российская колония: есть погибшие

13:30 Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе: главные заявления украинского лидера — трансляция

Эксклюзив

13:30 Сколько лет нужно на полное разминирование Киевщины — ответ сапера

13:23 Литва предполагает, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнется в конце 2023 года

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:23 В Киеве арендовать жилье стало дороже: какие сейчас цены

13:20 Быстрее к пациентам: одесская мобильная служба паллиативной помощи получила новое авто

13:20 В Украине резко подскочил спрос на электрокары: последние данные рынка

12:58 Disney анонсировал новые части мультфильмов "Холодное сердце", "Зверополис" и "История игрушек"

12:55 Пригожин "божится", что больше не вербует зеков в ЧВК "Вагнер"

Новина з відео

12:20 Зеленский выступает с речью в Европарламенте: главные тезисы

Новина з відео

11:44 Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

Новина з відео

11:15 В россии произошел взрыв в многоэтажке: есть погибшие

Новина з відео

08:01 Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Новина з відео

23:51 Президент Зеленский прибыл в Елисейский дворец, — видео Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

22:28 Все время держал в руках своего попугая: в Турции из-под завалов достали мальчика, пробывшего там 55 часов

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

19:00 Обыски и задержания: верят ли одесситы, что коррупцию в стране можно побороть

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 9 февраля: Овнам — творчество, Львам — положительные эмоции

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Эксклюзив

17:00 "Отмена льгот для игорного бизнеса никак не повлияет на увеличение бюджета", — эксперт по туризму Фазиль Аскеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

16:54 Тяжелое дело: успеют ли танки на войну

08:00 Чемпионы по стуку: россияне пишут доносы на украинцев, пацифистов и Третьяковскую галерею

23:00 Второй день войны с природой: землетрясения, шторм и оползни

Эксклюзив

18:00 Недвижимость для бизнеса в Ирпене: есть ли смысл вкладывать деньги

17:39 "Благодатный" огонь: как пожар на иранском заводе дронов повлияет на воздушные атаки рф

Актуальное по теме

None 9 Февраль 12:01

Попытка рф захватить всю территорию Донбасса до конца марта ​​​​​​​не обоснована в военном смысле, — Юсов

None 9 Февраль 11:07

Россияне обстреляли более 20 населенных пунктов Харьковской области: есть погибшие и раненые

None 9 Февраль 10:35

Россияне массово обстреляли города и села Донбасса: есть раненые

None 9 Февраль 09:45

ВСУ снова уничтожили большое количество оккупантов: Генштаб объявил свежие потери рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB