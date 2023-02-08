Бахмут, последние новости 8 февраля: Ведьма рассказала детали

Что сейчас происходит в Бахмуте: известная военная рассказала последние новости
Дороги, которые ведут в город Бахмут, российские войска не контролируют, а только простреливают. Однако это далеко не новая ситуация, ведь они простреливались из ствольной артиллерии еще с ноября. Теперь добавился еще огонь из минометов. Однако ВСУ имеют возможность выявлять вражеские огневые позиции и давать ответ.
Об этом Новини.LIVE рассказала офицер 241 ОБР ТРО ВСУ Ольга Бигарь, позывной "Ведьма".
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По ее словам, в самом Бахмуте бои идут за рекой Бахмутка, которую россияне не преодолели. Они также не смогли прорвать оборону ВСУ в лобовой атаке, поэтому пошли в обход в направлении Константиновки. Однако там еще с осени есть подготовленные и укрепленные районы обороны плюс контролируемые силами обороны господствующие высоты.
"Орков много, очень. Очевидно, они стягивают силы и средства для наступления на Донетчине и Луганщине с севера, или готовят обманный маневр для поиска слабых зон в нашей обороне, чтобы развить успех, где удастся. Но больших скоплений вражеской техники на Бахмутском направлении не наблюдали. Авиация врага по сравнению с летом-осенью работает значительно слабее. Противник активно работает над агентурными сетями и использует ДРГ. Однако Бахмут — наш", — подытожила Ольга Бигарь.
Напомним, по словам одного из военных, который находится в Бахмуте, его позывной "Киянин", враг пытается вести массированные пехотные атаки при поддержке артиллерии, минометов и танков по линии от Соледара до Бахмута в сам город и в район сел Клещеевка — Ступочки. Несмотря на задействованные силы, успеха нет.
Россияне пытаются продавить слабые места ВСУ и пролезть и маленькими группами, и крупными подразделениями. Однако эти атаки отражаются.
Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov