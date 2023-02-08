Яка ситуація у Бахмуті на 8 лютого: військовий розповів останні новини

Російські війська намагаються продавити слабкі місця ЗСУ, задіюючи маленькі групи та великі підрозділи

Ворог намагається вести масовані піхотні атаки при підтримці артилерії, мінометів і танків по лінії від Соледару до Бахмуту в саме місто і до району сіл Кліщіївка-Ступочки, однак успіху немає.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Тік-Ток сторінку одного із військових, який наразі знаходиться в Бахмуті, позивний Киянин.

За його словами, ворог намагається продавити слабкі місця ЗСУ та пролізти і маленькими групами і великими підрозділами. Проте ці атаки наразі відбиваються.

"Лінія від Соледару до Бахмуту в саме місто і до району Кліщіївка Ступочки — масовані піхотні атаки при підтримці артилерії, міноментів, танків. Намагання продавити наші слабкі місця та пролізти і маленькими групами і великими підрозділами. Однак всі ці потуги відбиваються з великими втратами для ворога. За даними нашої розвідки, вдень росіяни кладуть до батальйона осіб (чисельність батальйону на сучасному етапі коливається в межах від 400 до 800 осіб. - ред.)", — розповів військовий.

За його словами, бронетехніки у ворога не так вже і багато, тому він намагається продавити оборону ЗСУ також авіацією. Але це немає успіху.

"Переживати потрібно, але тихенько, щоби цього не було чути. Бахмут під українським прапором, під контролем ЗСУ і це все, що потрібно знати на даний час. Там стоять наші потужні підзрозділи, сили спеціальних операцій, окремі штурмові полки, сили ТРО", — підсумував Киянин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у своєму щоденному вечірньому зверененні до українців 6 лютого наголосив, що російські окупанти намагаються оточити місто Бахмут Донецької області. Він також запевнив, що здавати Бахмут ніхто не збирається і ЗСУ будуть боротися за нього, скільки зможуть.