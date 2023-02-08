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Що зараз відбувається у Бахмуті: відома військова розповіла останні новини

8 лютого 2023 16:13
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Бахмут, останні новини 8 лютого: Відьма розповіла деталі
Росіяни намагаються взяти донецьке місто Бахмут шість місяців поспіль
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Дороги, які ведуть до міста Бахмут, російські війська не контролюють, а лише прострілюють. Проте це далеко не нова ситуація, адже вони прострілювалися зі ствольної артилерії ще з листопада. Тепер додався ще вогонь з мінометів. Однак ЗСУ мають можливість виявляти ворожі вогневі позиції і давати відповідь.

Про це Новини.LIVE розповіла офіцерка 241 ОБР ТРО ЗСУ Ольга Бігарь, позивний "Відьма".

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Ольга Бігарь "Відьма". Фото: Олег Пальчик / Facebook

За її словами, в самому Бахмуті бої йдуть за річкою Бахмутка, яку росіяни не подолали. Вони також не змогли прорвати оборону ЗСУ в лобовій атаці, тому пішли в обхід в напрямку Костянтинівки. Проте там ще з осені є підготовлені та укріплені райони оборони, плюс контрольовані силами оборони панівні висоти.

"Орків багато, дуже. Вочевидь, вони стягують сили і засоби для наступу на Донеччині та Луганщині з півночі, або ж готують обманний маневр для пошуку слабких зон у нашій обороні, аби розвинути успіх, де вже вдасться. Але великих скупчень ворожої техніки на Бахмутському напрямку не спостерігали. Авіація ворога порівняно з літом-осінню працює значно слабше. Супротивник активно працює над агентурними мережами і використовує ДРГ. Проте Бахмут — наш", — підсумувала Ольга Бігарь.

Нагадаємо, за словами одного із військових, який нині перебуває в Бахмуті, його позивний "Киянин", ворог намагається вести масовані піхотні атаки при підтримці артилерії, мінометів і танків по лінії від Соледара до Бахмута в саме місто і до району сіл Кліщіївка — Ступочки. Незважаючи на задіяні сили, успіху немає.

Росіяни намагаються продавити слабкі місця ЗСУ та пролізти і маленькими групами, і великими підрозділами. Проте ці атаки наразі відбиваються.

Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov

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