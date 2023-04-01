Деокупация Бучи: воспоминания о Бучанской резне

ВСУ деоккупировали город Буча 31 марта 2022 года

Год назад 31 марта 2022 года ВСУ освободили городок Буча на Киевщине и увиденное там шокировал весь мир. Тела десятков гражданских бучан лежали под открытым небом на дорогах, тротуарах, за домами и в подвалах. Это были замучены оккупантами до смерти, убиты, сожжены и изнасилованы, а еще расстреляны снайперами простые бучаны. Данное зверство российской армии в Буче названо "Бучанской резней", что вписывается в понятие геноцида украинского народа.

Новини.LIVE побывали в Буче накануне и пообщались с местными о пережитом.

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"Ежедневно убивали десятки людей"

Не все бучаны могут откровенно говорить о месячной оккупации российскими войсками. Прошел только год от трагедии, а людей все еще бросает в холодный пот от воспоминаний. И это не лирика, это реалии.

Каждый день оккупанты убивали десятки людей, часто просто так, потому что захотелось, — рассказал Новини.LIVE бучанин и управляющий делами Бучанского райсовета Дмитрий Гапченко. В феврале и марте прошлого года он все время жил в оккупации.

Буча

Официально в Буче погиб 461 человек, а во всем Бучанском районе убито 1137 человек.

Однако эта цифра может быть выше, добавляет Дмитрий. Многие умирали из-за невозможности получить медицинские услуги. А это инфаркты, инсульты.

По его словам, первые жертвы бучанской трагедии появились уже на второй день вторжения – 25 февраля. Согласно видеокамерам на перекрестке в сторону Гостомеля российские военные из засады расстреляли проезжавшие там гражданские автомобили. По иронии судьбы, первой жертвой окупантов стал гражданин россии, который просто ехал по той дороге.

Дмитрий Гапченко

"Одна пара чудом выжила, просто чудом. Даже не поняли, откуда стреляли и что произошло. В их машине резко посыпалось лобовое стекло, пули прошли мимо ушей в жены водителя. Супруги пострадали только от рассыпавшегося стекла, но это уже было ничего", – рассказывает мужчина.

"Российский солдат всадил пулю в голову, потом еще раз контрольный"

С особой жестокостью оккупанты вели себя на известной бучанской улице Яблунской. Эта улица вместе с соседней Вокзальной были эпицентром российского вторжения в Бучу. Выйти за ворота двора, а еще хуже отважиться сходить за водой или найти хоть какие-нибудь продукты — гарантированная снайперская смертельная пуля.

"Расстреливали только за то, что люди выходили за водой. Расстрел на Яблунской — совершенно бессмысленный. Знакомого расстреляли за то, что он вышел на балкон за консервацией. Ему за это прилетела снайперская пуля. Убили моего друга Руслана, который с сыном пришли в больницу за лекарствам для бабушки. Российский солдат всадил им пулю, а потом еще сделал контрольный в голову", – вспоминает мужчина.

Его друг Руслан погиб на месте, а сына Юрия от смерти спас капюшон. Это произошло на улице Тарасовской. Позже там же другой российкий военный расстрелял раненую девушку.

"Мой родственник вывозил тела убитых и убиты они были как раз снайперскими пулями. Не осколками, а именно пулями. И вообще тела забирать не разрешали. Поэтому после деоккупации мир был шокирован увиденным в Буче, потому что тела убитых так и пролежали на улицах около месяца", – объяснил Дмитрий.

Доска памяти на месте расстрела россиянами бойцов теробороны Бучи

Доска памяти на месте расстрела россиянами бойцов теробороны Бучи 1 / 2

Цветы на Яблунской

Цветы на Яблунской

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Тела на Яблунской пролежали на улице месяц

Бучанин Евгений Мельничук – живет на улице Вокзальной. В оккупации находились до 10 марта. Признается, ему до сих пор не верится, что пришлось пережить такой ужас. Сейчас все кажется страшным сном. Однако его младшая 6-летняя дочь перепугана до сих пор. Сейчас с бабушкой живут у друзей Евгения в Литве.

"Как слышала громкие звуки — еще месяца два под стол залезала. Сейчас уже немного подзабыла, но до сих пор вспоминает как мы шли через мины. И трупов здесь капец сколько было. Мы закрывали ей глаза, но все равно... Поэтому когда мир увидел эти ужасы — трупам было месяц. Первые появились уже 3 марта", — вспоминает Евгений.

Он уехал из Бучи 10 марта, когда согласовали зеленый коридор для гражданских. До этого, с 27 февраля жил в подвале детского сада, который рядом. Говорит, выйти из подвала без разрешения россиян — значило получить снайперскую пулю. Всего в этом подвале проживало 312 взрослых и 72 ребенка.

Улица Яблунская в Буче стала известна во всем мире

"Еды хватало каждому по ложке. Выпускали курить и однажды я увидел, как оккупанты носят в садик ящики из БК. Понял, что это надолго и уговорил жену выйти по зеленому коридору. 10 марта нас набралось 500-600 человек. Поскольку безопасность никто не гарантировал, из подвала сада вышли не все. Но кажется, их там не трогали", — вспоминает Евгений.

Братская могила в Буче. 4 апреля 2022 года. Фото: УНИАН

Почему оккупанты устроили резню в Буче?

Бучанам до сих пор непонятно, почему именно в Буче произошла такая ужасная резня, почему именно здесь российские снайперы расстреливали гражданских только за то, что они хотели набрать воды или достать хлеб.

Акция памяти погибших в Буче. 31 марта 2023 года. Фото: УНИАН

Акция памяти погибших в Буче. 31 марта 2023 года. Фото: УНИАН

Акция памяти погибших в Буче. 31 марта 2023 года. Фото: УНИАН

Акция памяти погибших в Буче. 31 марта 2023 года. Фото: УНИАН

Акция памяти погибших в Буче. 31 марта 2023 года. Фото: УНИАН 1 / 5

По данным главного управления разведки Министерства обороны к военным преступлениям в Буче причастна 64-я отдельная мотострелковая бригада России. Позже она потеряла более 90% личного состава в боях на Харьковщине.