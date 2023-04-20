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"По цифре 5 миллионов у меня есть сомнения": демограф назвала количество украинских беженцев в ЕС

20 апреля 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
"По цифре 5 миллионов у меня есть сомнения": демограф назвала количество украинских беженцев в ЕС
Украинские беженцы в Европе. Фото: Reuters/Phil Noble
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Скорее всего, из Украины за время полномасштабной войны в Европу выехало 2,5 млн украинцев. Данные ООН, вероятно, включают и тех граждан Украины, которые жили в ЕС и до войны.

Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявила демограф, академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

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По словам Либановой, по количеству беженцев, выехавших из Украины в Европу за время полномасштабной войны, есть большие разногласия.

Так, по информации ГНСУ, с 24 февраля 2022 года по 3 апреля 2023 года за границу выехало на 1,8 млн человек больше, чем въехало.

"Мы можем говорить, что именно это увеличение и говорит нам о количестве беглецов от войны", — подчеркнула Либанова.

Противоречивые данные ООН

По информации Организации Объединенных Наций, из Украины выехало 5 миллионов.

Но Либанова выразила сомнения в точности этого показателя.

"Я готова признать, что определенное количество людей уехало нелегально. Особенно это было возможным в первые очень тяжелые пару недель (полномасштабной войны. — Ред.). Но я далека от мысли о том, что это миллионы людей", — подчеркнула демограф.

Так сколько украинцев сбежали за границу

Элла Либанова отметила, что, по ее данным, из Украины на Запад от войны уехало около 2,5 млн граждан страны.

"С учетом выехавших еще до войны там есть 5 миллионов украинцев, но это уже отдельный вопрос и отдельная статистика", — подчеркнула директор Института демографии.

Напомним, что согласно исследованию Национального банка Польши, более половины проживающих в Польше беженцев из Украины планируют вернуться в Украину сразу после окончания войны. Такие настроения обнаружены у 56% опрошенных беженцев, в то время как 19% из них хотели бы остаться в Польше на долгое время.

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