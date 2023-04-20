Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Щодо цифри 5 мільйонів у мене є сумніви": демограф назвала кількість українських біженців у ЄС arrow

"Щодо цифри 5 мільйонів у мене є сумніви": демограф назвала кількість українських біженців у ЄС

20 квітня 2023 08:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Щодо цифри 5 мільйонів у мене є сумніви": демограф назвала кількість українських біженців у ЄС
Українські біженці у Європі. Фото: Reuters/Phil Noble
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Найімовірніше, з України за час повномасштабної війни в Європу виїхало 2,5 млн українців. Дані ООН, імовірно, включають і тих громадян України, які жили у ЄС і до війни.

Про це в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявила демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

Читайте також:

Інформація прикордонників

За словами Лібанової, щодо кількості біженців, які виїхали з України до Європи за час повномасштабної війни, є великі розбіжності.

Так, за інформацією ДПСУ, з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2023 року за кордон виїхало на 1,8 млн людей більше, ніж в'їхало. 

"Ми можемо говорити, що ось саме це збільшення й говорить нам про кількість втікачів від війни", — наголосила Лібанова.

Суперечливі дані ООН

За інформацією Організації Об’єднаних Націй, з України виїхало аж 5 мільйонів. 

Але Лібанова висловила сумніви щодо точності цього показника.

"Я готова визнати, що певна кількість людей виїхала нелегально. Особливо це було можливим у перші дуже важкі пару тижнів (повномасштабної війни. — Ред.). Але я далека від думки про те, що це мільйони людей", — наголосила демографиня.

Тож скільки українців втекли за кордон

Елла Лібанова зазначила, що, за її даними, з України на Захід від війни виїхало близько 2,5 млн громадян країни.

"З урахуванням тих, хто виїхав ще до війни, там є 5 мільйонів українців, але це вже окреме питання і окрема статистика", — наголосила директор Інституту демографії.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

18:24 Майже 2000 українців долучилися до безоплатних спортивних занять від Фонду Вадима Столара

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB