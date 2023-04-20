"Щодо цифри 5 мільйонів у мене є сумніви": демограф назвала кількість українських біженців у ЄС

Українські біженці у Європі. Фото: Reuters/Phil Noble

Найімовірніше, з України за час повномасштабної війни в Європу виїхало 2,5 млн українців. Дані ООН, імовірно, включають і тих громадян України, які жили у ЄС і до війни.

Про це в інтерв’ю виданню "РБК-Україна" заявила демограф, академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

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За словами Лібанової, щодо кількості біженців, які виїхали з України до Європи за час повномасштабної війни, є великі розбіжності.

Так, за інформацією ДПСУ, з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2023 року за кордон виїхало на 1,8 млн людей більше, ніж в'їхало.

"Ми можемо говорити, що ось саме це збільшення й говорить нам про кількість втікачів від війни", — наголосила Лібанова.

Суперечливі дані ООН

За інформацією Організації Об’єднаних Націй, з України виїхало аж 5 мільйонів.

Але Лібанова висловила сумніви щодо точності цього показника.

"Я готова визнати, що певна кількість людей виїхала нелегально. Особливо це було можливим у перші дуже важкі пару тижнів (повномасштабної війни. — Ред.). Але я далека від думки про те, що це мільйони людей", — наголосила демографиня.

Тож скільки українців втекли за кордон

Елла Лібанова зазначила, що, за її даними, з України на Захід від війни виїхало близько 2,5 млн громадян країни.

"З урахуванням тих, хто виїхав ще до війни, там є 5 мільйонів українців, але це вже окреме питання і окрема статистика", — наголосила директор Інституту демографії.

Нагадаємо, що згідно з дослідженням Національного банку Польщі, більш ніж половина біженців з України, які проживають у Польщі, планують повернутися до України відразу після закінчення війни. Такі настрої виявлено у 56% опитаних біженців, тоді як 19% із них хотіли б залишитись у Польщі на довгий час.