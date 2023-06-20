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Как только рука Путина потянется к ядерному оружию — она будет отсечена, — Подоляк

20 июня 2023 18:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как только рука Путина потянется к ядерному оружию — она будет отсечена, — Подоляк
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Путин должен получить четкий сигнал: как только его рука потянется к ядерному оружию — оно будет отсечено. Ядерные угрозы РФ никак не должны влиять на решение украинцев о своей защите.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

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Ядерные угрозы Путина

Подоляк подчеркнул, что очень важно понимать, что наличие или отсутствие ядерного оружия в России не является уравнением, которое влияет на общее уравнение этой войны, и ядерные угрозы никак не должны влиять на решение украинцев защищаться или союзников Украины.

"Если кто-то считает, что наличие ядерного оружия должно служить толчком к капитуляции, подумайте: какой сигнал это дает остальному миру? "Международное право не работает, никто вас не защитит, полагайтесь только на себя"? Получим ядерную гонку 2.0 и снова сдвинем стрелку на часах Судного дня", — написал советник председателя ОП.

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Напомним, что Россия отправила ядерное оружие в Белоруссию без сроков возвращения. А самое возвращение может произойти только после того, как США увезут все свое ядерное оружие из Европы.

Добавим, что в НАТО обеспокоены этой ситуацией и говорят, как это отразится на вступлении Украины в Альянс.

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