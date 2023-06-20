Щойно рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято, — Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Путін має отримати чіткий сигнал: щойно його рука потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято. Ядерні погрози РФ ніяк не повинні впливати на рішення українців про свій захист.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

Читайте також:

Ядерні погрози Путіна

Подоляк наголосив, що дуже важливо розуміти, що наявність або відсутність ядерної зброї в Росії не є змінною, яка впливає на загальне рівняння цієї війни, і ядерні загрози жодним чином не повинні впливати на рішення українців захищатися чи рішення союзників України.

"Якщо хтось вважає, що наявність ядерної зброї має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе"? Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня", — написав радник голови ОП.

Нагадаємо, що Росія відправила ядерну зброю до Білорусі без термінів повернення. А саме повернення може статися лише після того, як США вивезуть усю свою ядерну зброю з Європи.

Додамо, що в НАТО стурбовані цією ситуацією та кажуть, як це вплине на вступ України до Альянсу.