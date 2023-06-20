Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Щойно рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято, — Подоляк arrow

Щойно рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято, — Подоляк

20 червня 2023 18:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Щойно рука Путіна потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято, — Подоляк
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк заявив, що російський диктатор Путін має отримати чіткий сигнал: щойно його рука потягнеться до ядерної зброї — її буде відтято. Ядерні погрози РФ ніяк не повинні впливати на рішення українців про свій захист.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter. 

Читайте також:

Ядерні погрози Путіна

Подоляк наголосив, що дуже важливо розуміти, що наявність або відсутність ядерної зброї в Росії не є змінною, яка впливає на загальне рівняння цієї війни, і ядерні загрози жодним чином не повинні впливати на рішення українців захищатися чи рішення союзників України.

"Якщо хтось вважає, що наявність ядерної зброї має слугувати поштовхом до капітуляції, подумайте: який сигнал це дає решті світу? "Міжнародне право не працює, ніхто вас не захистить, покладайтеся лише на себе"? Отримаємо ядерну гонку 2.0 і знову посунемо стрілку на годиннику Судного дня", — написав радник голови ОП. 

скріншот

Нагадаємо, що Росія відправила ядерну зброю до Білорусі без термінів повернення. А саме повернення може статися лише після того, як США вивезуть усю свою ядерну зброю з Європи.

Додамо, що в НАТО стурбовані цією ситуацією та кажуть, як це вплине на вступ України до Альянсу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB