Шебекино могут уничтожить артиллерией, — перехват ГУР

Артиллерия РФ. Фото: Google

Россияне все больше придумывают и прибегают к провокациям. Вполне вероятно, что враг готовит очередную в районе Шебекино.

Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор двух мужчин. Правда, из обнародованного разговора хорошо слышно только одного. Он сообщает своему собеседнику о возможной провокации со стороны войск России.

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— Михалыч, что вы там?

— да такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п...дарасы собираются сдать Шебекино …

— 50 на 50 информация пришла.

— получается их хотят запустить в огород, а потом артой расп...благодарить весь огород нашей... заберите все ценное из дома...

По словам одного из собеседников, подобная информация распространяется среди местных жителей.

Напомним, волонтеры из группы "Легион Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области. Добровольцы использовали для этого летательных аппаратов и дронов.