Шебекино могут уничтожить артиллерией, — перехват ГУР
Россияне все больше придумывают и прибегают к провокациям. Вполне вероятно, что враг готовит очередную в районе Шебекино.
Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор двух мужчин. Правда, из обнародованного разговора хорошо слышно только одного. Он сообщает своему собеседнику о возможной провокации со стороны войск России.
— Михалыч, что вы там?
— да такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п...дарасы собираются сдать Шебекино …
— 50 на 50 информация пришла.
— получается их хотят запустить в огород, а потом артой расп...благодарить весь огород нашей... заберите все ценное из дома...
По словам одного из собеседников, подобная информация распространяется среди местных жителей.
Напомним, волонтеры из группы "Легион Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области. Добровольцы использовали для этого летательных аппаратов и дронов.