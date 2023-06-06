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Шебекино могут уничтожить артиллерией, — перехват ГУР

6 июня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Шебекино могут уничтожить артиллерией, — перехват ГУР
Артиллерия РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Россияне все больше придумывают и прибегают к провокациям. Вполне вероятно, что враг готовит очередную в районе Шебекино.

Украинская разведка опубликовала перехваченный разговор двух мужчин. Правда, из обнародованного разговора хорошо слышно только одного. Он сообщает своему собеседнику о возможной провокации со стороны войск России.

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— да такая информация, ну 50/50 как сказали, наши п...дарасы собираются сдать Шебекино …
— 50 на 50 информация пришла.
— получается их хотят запустить в огород, а потом артой расп...благодарить весь огород нашей... заберите все ценное из дома...

По словам одного из собеседников, подобная информация распространяется среди местных жителей.

Напомним, волонтеры из группы "Легион Свобода России" заявили о недавнем удачном уничтожении нескольких единиц военной техники вражеских сил в районе Шебекино Белгородской области. Добровольцы использовали для этого летательных аппаратов и дронов.

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