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Шебекіно можуть знищити артилерією, — перехоплення ГУР

6 червня 2023 00:45
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Шебекіно можуть знищити артилерією, — перехоплення ГУР
Артилерія РФ. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росіяни все більше вигадують і вдаються до провокацій. Цілком вірогідно, що ворог готує чергову в районі Шебекіного.

Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову двох чоловіків. Щоправда, з оприлюдненої розмови добре чути лише одного. Він повідомляє своєму співрозмовнику про можливу провокацію з боку військових Росії. 

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—   та така інформація, ну 50/50 як сказали, наші п...дараси збираються здати Шебекіно …
— 50 на 50 інформація надійшла.
—   виходить їх хочуть запустити в місто, а потім артою розп...дячити все місто наше... заберіть усе цінне з дому... я попередив, що є інформація я кажу".

За словами одного із співрозмовників, така інформація поширюється серед місцевих мешканців.

Нагадаємо, волонтери з групи "Легіон Свобода Росії" заявили про нещодавнє вдале знищення кількох одиниць військової техніки ворожих сил у районі Шебекіно Бєлгородської області. Добровольці використовували для цього літальних апаратів та дронів.

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