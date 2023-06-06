Шебекіно можуть знищити артилерією, — перехоплення ГУР
Росіяни все більше вигадують і вдаються до провокацій. Цілком вірогідно, що ворог готує чергову в районі Шебекіного.
Українська розвідка опублікувала перехоплену розмову двох чоловіків. Щоправда, з оприлюдненої розмови добре чути лише одного. Він повідомляє своєму співрозмовнику про можливу провокацію з боку військових Росії.
— Міхалич, шо ви там?
— та така інформація, ну 50/50 як сказали, наші п...дараси збираються здати Шебекіно …
— 50 на 50 інформація надійшла.
— виходить їх хочуть запустити в місто, а потім артою розп...дячити все місто наше... заберіть усе цінне з дому... я попередив, що є інформація я кажу".
За словами одного із співрозмовників, така інформація поширюється серед місцевих мешканців.
Нагадаємо, волонтери з групи "Легіон Свобода Росії" заявили про нещодавнє вдале знищення кількох одиниць військової техніки ворожих сил у районі Шебекіно Бєлгородської області. Добровольці використовували для цього літальних апаратів та дронів.