Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Легіон "Свобода Росії" показав, як виганяє окупантів із Бєлгородської області arrow

Легіон "Свобода Росії" показав, як виганяє окупантів із Бєлгородської області

4 червня 2023 12:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Легіон "Свобода Росії" показав, як виганяє окупантів із Бєлгородської області
Добровольці легіону "Свобода Росії". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.

Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

Читайте також:

"Противник думає, що його піхота та військова техніка можуть сховатися в лісосмугах, і ми їх не виявимо. Але ми завжди їх знаходимо", — кажуть борці за свободу РФ.

У своєму зверненні вони також пропонують окупаційним силам здатися, якщо хочуть зберегти своє життя.

"Ми не втомлюємося вести боротьбу проти ворога. Росія буде вільна!" — кажуть члени легіону.

За останніми повідомленнями, Легіон "Свобода Росії" разом із "Російським добровольчим корпусом" (РДК) беруть участь в активних бойових діях на кордоні Росії та України, зокрема, в регіоні Шебекіно, де вже розпочато процес евакуації дітей, хоча за послугу стягується плата.

Нагадаємо, що під час свого визвольного рейду по Білгородській області бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і до самого обласного центру, оскільки майже не відчували опору ворога. Проте столиця регіону встояла, бо повстанці мали інші завдання.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB