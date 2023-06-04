Легіон "Свобода Росії" показав, як виганяє окупантів із Бєлгородської області

Добровольці легіону "Свобода Росії". Фото: росЗМІ

Добровольці легіону "Свобода Росії" продовжують демонструвати результати своїх активних дій проти чинного уряду Путіна та його військових у Бєлгородській області. Вони показали, як "випалюють" ворожі сили з їхніх укриттів у зелених зонах.

Про це повідомляє легіон "Свобода Росії".

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"Противник думає, що його піхота та військова техніка можуть сховатися в лісосмугах, і ми їх не виявимо. Але ми завжди їх знаходимо", — кажуть борці за свободу РФ.

У своєму зверненні вони також пропонують окупаційним силам здатися, якщо хочуть зберегти своє життя.

"Ми не втомлюємося вести боротьбу проти ворога. Росія буде вільна!" — кажуть члени легіону.

За останніми повідомленнями, Легіон "Свобода Росії" разом із "Російським добровольчим корпусом" (РДК) беруть участь в активних бойових діях на кордоні Росії та України, зокрема, в регіоні Шебекіно, де вже розпочато процес евакуації дітей, хоча за послугу стягується плата.

Нагадаємо, що під час свого визвольного рейду по Білгородській області бійці Легіону "Свобода Росії" цілком могли зайти і до самого обласного центру, оскільки майже не відчували опору ворога. Проте столиця регіону встояла, бо повстанці мали інші завдання.