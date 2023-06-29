"Шершни Довбуша" показали, как уничтожают тяжелую российскую технику
Аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. Только за последнее время было уничтожено несколько единиц тяжелой техники оккупантов.
Видео было выложено на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Егеря побеждают в Донецкой области
Подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ведут борьбу с российскими оккупантами на территории Донецкой области, у границы с Запорожской.
Именно на этом участке фронта продолжается одна из самых активных фаз контрнаступления Вооруженных сил Украины.
Уничтожение вражеских танков
Подразделение аэроразведчиков 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" занимается уничтожением тяжелой военной техники оккупационного контингента.
По имеющейся информации, аэроразведка бригады им. Олексы Довбуша уже уничтожила несколько российских танков.
"Шершни Довбуша" записали и опубликовали видео своих воздушных атак на оккупационную технику.
Напомним, несколько дней назад украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом.