"Шершни Довбуша" показали, как уничтожают тяжелую российскую технику

Военнослужащие 68-й егерской бригады им. Олексы Довбуша. Фото: Facebook-страница бригады

Аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. Только за последнее время было уничтожено несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

Видео было выложено на официальной странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

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Подразделения 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша ведут борьбу с российскими оккупантами на территории Донецкой области, у границы с Запорожской.

Именно на этом участке фронта продолжается одна из самых активных фаз контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Уничтожение вражеских танков

Подразделение аэроразведчиков 68-й отдельной егерской бригады "Шершни Довбуша" занимается уничтожением тяжелой военной техники оккупационного контингента.

По имеющейся информации, аэроразведка бригады им. Олексы Довбуша уже уничтожила несколько российских танков.

"Шершни Довбуша" записали и опубликовали видео своих воздушных атак на оккупационную технику.

Напомним, несколько дней назад украинские пограничники показали, как уничтожают оккупантов под Бахмутом.