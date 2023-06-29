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"Шершні Довбуша" показали, як знищують важку російську техніку

29 червня 2023 14:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
"Шершні Довбуша" показали, як знищують важку російську техніку
Військовослужбовці 68-ї єгерської бригади ім. Олекси Довбуша. Фото: Facebook-сторінка бригади
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу із російськими танками на заході Донецької області. Тільки за останній час було знищено кілька одиниць важкої техніки окупантів.

Відео було викладено на офіційній сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

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Підрозділи 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша ведуть боротьбу із російськими окупантами на території Донеччини, біля кордону із Запорізькою областю.

Саме на цій ділянці фронту триває одна із найактивніших фаз контрнаступу Збройних сил України.

Знищення ворожих танків

Підрозділ аеророзвідників 68-ї окремої єгерської бригади "Шершні Довбуша" займається знищенням важкої військової техніки окупаційного контингенту.

За наявною інформацією, аеророзвідка бригади ім. Олекси Довбуша уже знищила кілька російських танків.

 "Шершні Довбуша" записали і опублікували відео своїх повітряних атаки на окупаційну техніку.

Нагадаємо, кілька днів тому українські прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом.

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