Прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом

Український прикордонник воює на Бахмутському напрямку. Фото: скріншот

Підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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На Бахмутській ділянці фронту у контрнаступі ЗСУ беруть активну участь підрозділи прикордонних військ України.

Самі бійці зазначають, що головне їхнє завдання — це знищити максимальну кількість ворожої піхоти.

Як діють підрозділи ДПСУ

Для цього прикордонники використовують різноманітну військову техніку:

автоматичні гранатомети;

дрони;

міномети;

СПГ.

Державна прикордонна служба виклала на YouTube детальний відеоогляд роботи військовослужбовців на одній із найгарячіших ділянок російсько-українського фронту.

Нагадаємо, що українські прикордонники тримають оборону і в тих регіонах, де не відбуваються активні бойові дії. Так, наприкінці травня бійці ДПСУ збили російський дрон на Чернігівщині.