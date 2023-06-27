Прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом
Підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Прикордонники під Бахмутом
На Бахмутській ділянці фронту у контрнаступі ЗСУ беруть активну участь підрозділи прикордонних військ України.
Самі бійці зазначають, що головне їхнє завдання — це знищити максимальну кількість ворожої піхоти.
Як діють підрозділи ДПСУ
Для цього прикордонники використовують різноманітну військову техніку:
- автоматичні гранатомети;
- дрони;
- міномети;
- СПГ.
Державна прикордонна служба виклала на YouTube детальний відеоогляд роботи військовослужбовців на одній із найгарячіших ділянок російсько-українського фронту.
Нагадаємо, що українські прикордонники тримають оборону і в тих регіонах, де не відбуваються активні бойові дії. Так, наприкінці травня бійці ДПСУ збили російський дрон на Чернігівщині.