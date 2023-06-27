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Прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом

27 червня 2023 10:28
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Прикордонники показали, як знищують окупантів під Бахмутом
Український прикордонник воює на Бахмутському напрямку. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Підрозділи Державної прикордонної служби України беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку. Прикордонники за допомогою різноманітної техніки виконують важливе завдання — знешкодження максимальної кількості ворожої піхоти.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

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Прикордонники під Бахмутом

На Бахмутській ділянці фронту у контрнаступі ЗСУ беруть активну участь підрозділи прикордонних військ України.

Самі бійці зазначають, що головне їхнє завдання — це знищити максимальну кількість ворожої піхоти.

Як діють підрозділи ДПСУ

Для цього прикордонники використовують різноманітну військову техніку:

  • автоматичні гранатомети;
  • дрони;
  • міномети;
  • СПГ.

Державна прикордонна служба виклала на YouTube детальний відеоогляд роботи військовослужбовців на одній із найгарячіших ділянок російсько-українського фронту.

Нагадаємо, що українські прикордонники тримають оборону і в тих регіонах, де не відбуваються активні бойові дії. Так, наприкінці травня бійці ДПСУ збили російський дрон на Чернігівщині.

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